शूटिंग के दौरान इस अभिनेत्री संग हुई थी हैवानियत की कोशिश, डर के कारण छोड़ दी इंडस्ट्री, जानिए कौन है वो

Archana Joglekar Incident: अभिनेत्री अर्चना जोगलेकर को एक्टिंग के अलावा उन्हें उनके डांसिंग स्किल्स के लिए भी जाना जाता था. चर्चित टीवी सीरियल्स में काम किया था, जिनमें ‘किस्सा शांति का’, ‘कर्मभूमि’, ‘फूलवती’, आदि शामिल है. टीवी सीरियल्स की बदौलत अर्चना घर-घर में जाना पहचाना नाम हो गई थी. वहीं अर्चना ने बॉलीवुड समेत कई रीजनल सिनेमा की फिल्मों में भी काम किया था. कहते हैं कि अर्चना को क्लासिक डांस का हुनर अपनी मां आशा जोगलेकर से विरासत में मिला है. जब वह करियर के शिखर पर थीं उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी. एक्ट्रेस के साथ शूटिंग सेट पर हैवानियत की कोशिश हुई थी. जानिए पूरा मामला.

क्या है वो किस्सा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्चना जोगलेकर के साथ एक बार रेप की कोशिश भी हुई थी. यह किस्सा उड़िया फिल्म की शूटिंग के दौरान का है. शूटिंग के दौरान एक दिन एक शख्स ने अर्चना का रेप करने की कोशिश की थी. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों ने मौके पर आकर एक्ट्रेस को बचा लिया था. बाद

में इस शख्स को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, बल्कि इसे 18 महीने की सजा भी हुई थी. आपको बता दूं कि अपने करियर के पीक पर अर्चना ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़ दिया था और शादी करके अमेरिका में सेटल हो गई थीं.

अर्चना जोगलेकर का करियर

अर्चना जोगलेकर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी फिल्म ‘खिचड़ी’ से की थी और ‘अर्धांगी’ से पहचान हासिल की. अरुण गोविल और नीतिश भारद्वाज जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुकीं इस अभिनेत्री ने ओड़िया, मराठी और हिंदी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी. अभिनेत्री ने रेखा, राज बब्बर और अनुपम खेर के साथ फिल्म ‘संसार’ में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया. टीवी पर भी उन्होंने ‘चुनौती’, ‘कर्मभूमि’ और ‘चाहत और नफरत’ जैसे धारावाहिकों में काम किया. बाद में वह फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से दूर हो गईं.

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