एक बार फिर पापा बने अरबाज खान, दूसरी बीवी ने बेटी को दिया जन्म, मलाइका के बेटे भी पहुंचे अस्पताल

Arbaaz Khan Wife Sshura Welcome First Child: बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान (Arbaaz Khan) के घर खुशियों की गूंज सुनाई दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान (Sshura Khan) अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गए हैं. शूरा ने रविवार, 5 अक्टूबर को एक प्यारी बेटी को जन्म दिय

बताया जा रहा है कि शूरा को 4 अक्टूबर की शाम मुंबई के पी.डी. हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद 5 अक्टूबर की सुबह उनके परिवार के लिए खुशखबरी लेकर आई. फिलहाल, शूरा और उनकी नन्ही बेटी दोनों स्वस्थ हैं और परिवार के लोग अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं.

खास बात यह रही कि इस मौके पर अरबाज का बेटा अरहान खान (Arhaan Khan) भी शूरा और नन्ही परी से मिलने अस्पताल पहुंचे. वहीं, भाई सोहेल खान (Sohail Khan) भी परिवार के साथ इस पल का हिस्सा बने. अस्पताल के बाहर भी कई लोग इस खुशखबरी का जश्न मनाते नजर आए.

हालांकि, अब तक अरबाज और शूरा ने न तो आधिकारिक बयान दिया है और न ही सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर शेयर की है. लेकिन, उनके करीबी सूत्रों की मानें तो कपल इस पल को प्राइवेट तरीके से एंजॉय करना चाहता है. सही समय पर परिवार ये खुशखबरी फैंस के साथ जरूर शेयर करेगा.

2023 में हुई थी शादी

गौरतलब है कि अरबाज खान ने दिसंबर 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की थी. शादी को अभी एक ये डेढ़ साल ही पूरा हुआ और अब यह कपल अपने नए सफर की शुरुआत कर चुका है. अरबाज के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के करीबी लोग लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं.

फैंस और करीबी दे रहे बधाई

अरबाज खान, जो हमेशा अपने बेटे अरहान और पूरे परिवार के करीब रहे हैं, अब दूसरी बार पिता बनने के अनुभव को जी रहे हैं. वहीं, शूरा के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है. खान परिवार में आई इस खुशखबरी से चारों ओर बधाइयों का दौर शुरू हो गया है.