Arbaaz और Sshura की ‘बेबी गर्ल’ का नाम सुना? मतलब जान आप भी कहेंगे ‘वाह’

Arbaaz-Sshura Reveals Daughter Name: अरबाज खान और शुरा खान हाल ही में बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं. दोनों ने अब सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का नाम रिवील कर दिया है, जिसपर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 8, 2025 6:55:58 PM IST

Arbaaz Sshura Baby name
Arbaaz Sshura Baby name

Arabaz Khan Baby Girl Name: बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान (Arbaaz Khan) और उनकी पत्नी शूरा खान (Sshura Khan) ने माता-पिता बनने की खुशखबरी साझा की है. कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का नाम भी फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न बेबी का नाम भी रिवील कर दिया है. अब सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स जमकर बेबी के नाम की तारीफ कर रहे हैं और अपना प्यार बरसा रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने लिखा, “Welcome Baby Girl, Sipaara Khan. Love Shura and Arbaaz.” पोस्ट में उन्होंने “Alhamdulillah” भी लिखा.

View this post on Instagram

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)

इससे पहले ETimes से बातचीत में अरबाज ने दूसरी बार पिता बनने के अपने अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने कहा, “यह हमारे दोनों जीवन के लिए बहुत ही रोमांचक समय है. हम खुश और एक्साइटेड हैं. हमारे जीवन में एक नया जीवन आने वाला है.”

क्या है सिपारा का मतलब?

-अगर आप गूगल करेंगे तो हिंदी में सिपारा का मतलब होता है “कुरान का कोई एक अध्याय, जो मुसलमानों के धर्मग्रंथ कुरान का एक हिस्सा होता है.”

-वहीं, कई जगह इसका मतलब अनोखा, स्पेशल और प्यारा भी बताया गया है.

कैसे हुई शूरा से मुलाकात

अरबाज ने शूरा से अपनी फिल्म ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर मुलाकात की थी. पहले ETimes से बातचीत में उन्होंने साझा किया, “यह फिल्म कई मायनों में खास रही. इससे पहले मैं शूरा के बारे में कभी नहीं जानता था और न ही मिला था. मैंने उनसे पहली बार फिल्म के सेट पर ही मुलाकात की.”

फैंस दे रहे दुआएं

अब कपल अपनी बेटी सिपारा खान के साथ नए परिवारिक जीवन की शुरुआत कर चुका है और अपने फैंस के साथ इस खुशी को साझा कर रहा है. फैंस लगातार कपल और उनकी बेटी को दुआएं दे रहे हैं. 

