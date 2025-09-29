अरबाज-शूरा के बेबी शावर में Salman बने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इन सितारों ने भी सजाई महफिल

खान परिवार में जल्द ही खुशियों की एक नई सुबह आने वाली है. अरबाज खान की पत्नी शूरा खान अपनी प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्रायमेस्टर में हैं और जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी. अरबाज ने दिसंबर 2023 में शुरा से दूसरी शादी की थी, जो बेहद प्राइवेट सेरेमनी था. अब शादी के करीब डेढ़ साल बाद अरबाज फिर से पिता बनने की खुशी में झूम रहे हैं. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए खान फैमिली ने शूरा के लिए बेबी शॉवर आयोजित किया. पूरे परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड से भी कई स्टार्स इस जश्न में शामिल हुए.

सलमान ने लूटी लाइमलाइट

जश्न की रौनक तब और बढ़ गई जब सलमान खान अपने भाई की खुशी का हिस्सा बनने पहुंचे. हमेशा की तरह उनका स्टाइल गेम ऑन पॉइंट था- ब्लैक टी-शर्ट, पैंट और ब्लैक सनग्लासेस में भाईजान का स्वैग वाकई देखने लायक था.

अरबाज मलाइका के बेटे भी पहुंचे

वहीं, अरबाज और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान भी इस मौके पर स्पॉट किए गए. व्हाइट टी-शर्ट में अरहान का कूल लुक सबको भा गया. उन्होंने दोस्तों के साथ जमकर पोज़ दिए और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुईं.

सोहेल खान समेत ये सितारे नजर आए

खान फैमिली के और भी यंगस्टर्स इस मौके पर नजर आए. सोहेल खान के बेटे निर्वान ने येलो “Rebel” प्रिंटेड टी-शर्ट और ब्लू डेनिम पहन रखी थी, जो उनके बिंदास अंदाज को पूरी तरह सूट कर रही थी. सिर्फ फैमिली ही नहीं, खान खानदान की खूबसूरत भांजी अलीजेह अग्निहोत्री भी इस फंक्शन का हिस्सा बनीं. व्हाइट स्ट्रैपलेस टॉप और शॉर्ट स्कर्ट में अलीजेह बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस दिख रही थीं.

टीवी की ये हसीनाएं पहुंचीं

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा भी शुरा खान को बधाई देने पहुंचीं. ब्लैक ड्रेस में निया ने सभी का दिल जीत लिया और उनकी मौजूदगी ने बेबी शॉवर को और खास बना दिया. उनके अलावा गौहर खान भी इस मौके पर पहुंचीं और शूरा को ढेर सारी बधाई दी. इसी के साथ, शूरा खान का बेबी शॉवर सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं रहा, बल्कि यह सेलिब्रेशन बॉलीवुड के सितारों से सजी एक यादगार शाम बन गया. अब सबकी निगाहें उस पल पर हैं जब खान परिवार में नन्हीं किलकारियों की गूंज सुनाई देगी.