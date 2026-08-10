कार एक्सीडेंट में घायल हुए एआर रहमान के बेटे एआर अमीन, बाल-बाल बचे; हादसे में आईं मामूली चोटें

एआर रहमान के बेटे, सिंगर एआर अमीन का सोमवार, 10 अगस्त की सुबह चेन्नई में एक कार एक्सीडेंट हो गया. जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 3.30 बजे गुइंडी में ओलंपिया टेक पार्क सिग्नल के पास हुई. सबसे अहम बात ये हैं कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई. उन्हें इलाज के लिए कावेरी हॉस्पिटल ले जाया गया था और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई.

क्या जानकारी आई सामने?

एक्सीडेंट के बाद दोनों को इलाज के लिए कावेरी हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वे घर वापस चले गए. एक्सीडेंट में घायल हुए वैगन-R में बैठे व्यक्ति को कलैग्नार सेंटेनरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया. गाड़ी में बैठे लोगों को बाद में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. एक्सीडेंट के दोनों तरफ की गाड़ियों को पुलिस ने अड्यार ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के तहत ज़ब्त कर लिया है. एक केस भी रजिस्टर कर लिया गया है, और अधिकारी उन सही हालात की जांच कर रहे हैं जिनकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ.

एआर अमीन के करियर के बारे में

एआर अमीन अपना खुद का म्यूजिक करियर बना रहे हैं. उन्होंने 2015 में मणिरत्नम के गाने ‘ओ कधल कनमनी’ से प्लेबैक सिंगिंग में डेब्यू किया. उन्होंने ‘मौला सल्ली वसल्लम’ गाना गाया. तब से, उन्होंने अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में काम किया है. उन्होंने अपने पिता ए.आर. रहमान के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट टूर के दौरान उनके साथ भी परफॉर्म किया है. अमीन हाल ही में कई म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे हैं. उन्होंने राम चरण की आने वाली फ़िल्म पेड्डी के गाने चिकिरी चिकिरी के तमिल वर्शन में अपनी आवाज़ दी है.

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