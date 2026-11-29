Rockstar Film: ए.आर. रहमान को रॉकस्टार के लिए आठ महीने तक पेमेंट नहीं मिला, जबकि वो अपने म्यूज़िशियन को पेमेंट करते रहे और अपने ट्रैवल का खर्च उठाते रहे. ऑस्कर जीतने वाले कंपोज़र ने हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में फ़िल्ममेकर इम्तियाज़ अली के साथ अपने कोलेबोरेशन के बारे में यह कम जानी-पहचानी बात शेयर की, जहाँ दोनों ने यह भी याद किया कि कैसे हाईवे में सिर्फ़ एक गाना था, लेकिन अब इसमें 14 गाने हैं.

नहीं मिला आठ महीने तक पेमेंट

रहमान ने बताया कि रॉकस्टार के प्रोड्यूसर इसके म्यूज़िक से खुश नहीं थे और उन्होंने फ़िल्म रिलीज़ होने के लगभग आठ महीने बाद तक उनका पेमेंट रोक रखा था. रहमान ने कहा, “प्रोड्यूसर ने मुझे पूरी रॉकस्टार के लिए पेमेंट नहीं किया. उसने कहा, ‘मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है’. मैंने इस दौरान म्यूज़िशियन और अपने ट्रैवल का खर्च देना जारी रखा. मैंने अली को यह भी नहीं बताया कि मुझे इस फ़िल्म के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है,” उन्होंने आगे कहा कि उन्हें फ़िल्म रिलीज़ होने के आठ महीने बाद आखिरकार चेक मिला. इम्तियाज़ अली को उस समय पेमेंट की बात के बारे में पता नहीं था. कंपोज़र ने फ़िल्ममेकर को यह भी नहीं बताया था कि वो अपने बकाए का इंतज़ार कर रहा है.

Cought on Camera: नोंचा मुंह, चेहरे पर लगातार घूंसो से वार! फरीदाबाद में आवारा कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा इतना भारी; अस्पताल में भर्ती महिला

इम्तियाज़ अली को लगा कि ए.आर. रहमान रॉकस्टार से बच रहे हैं

ए.आर. रहमान पहले ही दो गानों पर काम कर चुके थे और तीन आइडिया डेवलप कर चुके थे, लेकिन डायरेक्टर इम्तियाज़ अली को अभी भी पक्का नहीं था कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए राज़ी हुए हैं या नहीं. अली ने तो यह भी सोचा कि क्या रहमान “मना करने के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं”.

बाद में दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर लोकेशन रेकी के दौरान यह कन्फ्यूजन दूर हो गया. चूंकि रॉकस्टार में दरगाह दिखाई गई थी, इसलिए इम्तियाज़ अली यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या रहमान भी इससे जुड़े किसी गाने पर काम कर रहे हैं. उनके असिस्टेंट डायरेक्टर को दरगाह के एक अटेंडेंट से पता चला कि रहमान दरगाह से जुड़ा एक गाना बना रहे हैं. इससे अली को यकीन हो गया कि कंपोज़र आखिरकार तैयार हैं. जब उन्होंने आखिरकार रहमान से कॉन्टैक्ट किया, तो जवाब ने उनके शक दूर कर दिए. “हाँ, बिल्कुल. हम फिल्म कर रहे हैं. मैंने ये तीन गाने पहले ही बना लिए हैं.”