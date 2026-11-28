फिल्ममेकर इम्तियाज अली और सिंगर-कंपोजर ए.आर. रहमान ने साथ काम करने के 15 साल के अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि ‘रॉकस्टार’ के लिए रहमान को अपनी फीस मिलने में आठ महीने की देरी हुई थी. आइए जानते हैं पूरी बात.

ए.आर. रहमान ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में ए.आर. रहमान और इम्तियाज अली ने अपनी फिल्मों से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. इस दौरान उन्होंने रॉकस्टार (2011) और हाईवे (2014) के संगीत से जुड़े अनुभव भी बताए. ए.आर. रहमान ने बताया कि रॉकस्टार का म्यूजिक प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया था. इस वजह से उन्हें फिल्म की रिलीज के करीब आठ महीने बाद तक फीस नहीं मिली. उन्होंने कहा कि इस दौरान वह म्यूजिशियन और सफर का खर्च खुद उठाते रहे, लेकिन इम्तियाज अली को भी इस बात की जानकारी नहीं दी. आखिरकार उन्हें रिलीज के आठ महीने बाद पेमेंट का चेक मिला.

गलतफहमी को शिकार हुए थे इम्तियाज अली

रॉकस्टार की मेकिंग के दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब इम्तियाज अली को लगा कि ए.आर. रहमान इस फिल्म पर काम नहीं करना चाहते. दरअसल, इम्तियाज अली उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, जबकि रहमान बिना बताए दो गाने तैयार कर चुके थे और तीन नए म्यूजिक आइडिया पर काम कर रहे थे. इस गलतफहमी का पता तब चला, जब दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में लोकेशन देखने पहुंचे इम्तियाज अली को एक असिस्टेंट डायरेक्टर से रहमान के नए ट्रैक के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद रहमान ने अली को बताया कि वह फिल्म के लिए तीन गाने पहले ही तैयार कर चुके हैं.

एआर रहमान ने रामायण फिल्म में दिया म्यूजिक

ए.आर. रहमान ने हाल ही में डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड के लिए ऑस्कर विजेता संगीतकार हैंस जिमर के साथ मिलकर म्यूजिक तैयार किया है. इस फिल्म को यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है.

यह खबर भी पढ़ें: Jalandhar Cantt Assembly: तीन बार जीत चुके परगट सिंह के सामने AAP की चुनौती, जालंधर कैंट में इस बार क्या होंगे समीकरण?