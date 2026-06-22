ए आर रहमान ने दिग्गज गायिका आशा भोसले के लिए बनाया श्रद्धांजलि गीत, शेयर किया टीजर, लिखा इमोशनल संदेश

एआर रहमान ने विश्व संगीत दिवस के अवसर पर दिग्गज गायिका आशा भोसले को समर्पित अपने श्रद्धांजलि गीत का टीज़र जारी किया है, जो दर्शकों को एक ऐसे प्रोजेक्ट की मार्मिक झलक पेश करता है जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक को समर्पित है.

इस टीज़र में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के निर्माण के दौरान के अंतरंग पर्दे के पीछे के क्षणों को दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के कलाकार, संगीतकार और कलाकार आशा भोसले की असाधारण संगीत विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं.

टीजर के साथ लिखा इमोशनल संदेश

लेजेंड्री संगीतकार ए आर रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस गाने का टीजर जारी किया और साथ में एक इमोशनल संदेश भी लिखा. उन्होंने X पर लिखा, “विश्व संगीत दिवस के अवसर पर, हम एक ऐसी आवाज का जश्न मना रहे हैं जिसने पीढ़ियों, भाषाओं और सीमाओं को पार किया है. यह श्रद्धांजलि एक सपने के रूप में शुरू हुई थी जब आशा भोसले जी हमारे साथ थीं. हमें उम्मीद थी कि वह इस परियोजना में निहित प्रेम और कृतज्ञता को देख पाएंगी.” उन्होंने आगे लिखा, “पूरी दुनिया में हम संगीत की महान हस्तियों का सम्मान करते हैं. हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भी ऐसी ही एक महान हस्ती है, जिनकी आवाज़ अनगिनत जिंदगियों का संगीत बन गई. उनकी असाधारण विरासत का जश्न मनाने के लिए विभिन्न संगीतकारों, परंपराओं और ध्वनियों को एक साथ लाना ही सबसे सार्थक श्रद्धांजलि प्रतीत हुई. आशा जी को हमारी यह विनम्र भेंट है. ईश्वर करे उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों के दिलों को प्रेरित करता रहे.”

On this World Music Day, we celebrate a voice that has transcended generations, languages, and borders. This tribute began as a dream while Asha Bhosle ji was still with us. We had hoped she would witness the love and gratitude this project carries. Around the world, we… pic.twitter.com/hxr3sOFdtI — A.R.Rahman (@arrahman) June 21, 2026

इस टीज़र का सबसे इमोशनल पहलू आशा भोसले की उपस्थिति है. इस गाने के निर्माण के दौरान इसमें शामिल रहीं यह प्रसिद्ध गायिका रहमान और अन्य कलाकारों के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नजर आ रही हैं. एआर रहमान, जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज भी दी है, टीज़र में हर जगह दिखाई देते हैं, संगीतमय यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं और कलाकारों के समूह के साथ सहयोग करते हैं.

92 साल की उम्र में हुआ निधन

हालांकि पूरा गाना अभी रिलीज होना बाकी है, लेकिन टीज़र ने संगीत प्रेमियों के बीच पहले ही उत्साह पैदा कर दिया है, जो उस गायिका को दी जाने वाली पूरी श्रद्धांजलि को देखने के लिए उत्सुक हैं, जिनकी आवाज ने अनगिनत सदाबहार धुनों को परिभाषित किया है. बता दें कि आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में कई अंगों के फेल होने के कारण निधन हो गया. पिछले महीने मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. विक्की कौशल और आमिर खान सहित कई सितारों ने अंतिम संस्कार में शिरकत की.