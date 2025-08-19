Apoorva Mukhija के एक्स बॉयफ्रेंड ने लगाए ऐसे-ऐसे आरोप…जान आप भी पकड़ लेंगे अपना माथा, अपने ही प्यार के साथ रेबेल किड कर डाला कांड!

Utsav Dahiya Accused Apoorva Mukhija: अपूर्वा मुखीजा उर्फ़ द रेबेल किड किसी ना किसी कारण अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उत्सव दहिया ने उन्हें धोखेबाद करार दिया है। उत्सव ने हाल ही में एक गाना अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। यह गाना उन्होंने खुद गाया है। इसमें उन्होंने अपूर्वा पर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने गाने में किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने इस गाने के जरिए कहा कि अपूर्वा कंटेंट के लिए बदला लेना चाहती थी। अपूर्वा ने उन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिविटी बढ़ाने पर घटिया तक कह डाला था।

उत्सव ने लगाए अपूर्वा मुखीजा पर आरोप

उत्सव ने गाने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- अब अगर कोई और बकवास करेगा तो मैं सीधे रसीदें निकालूंगा। सिर्फ़ कंटेंट बनाने और किसी के चरित्र हनन के लिए झूठ गढ़कर या झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कभी न करें। बड़ी संख्या में फ़ॉलोअर्स होने का मतलब यह नहीं कि आप अपने दर्शकों को भड़काकर और उन्हें दूसरों पर उतारकर अपनी मनमानी करें।

वीडियो पोस्ट कर रखी अपनी बात

उन्होंने आगे कहा कि- जब आपकी कही बातों की वजह से मुझे धोखेबाज़ और दुर्व्यवहारी बताया जा रहा था, तो मैंने आपसे और आपकी एजेंसी से इस नफ़रत से निपटने का कोई रास्ता ढूंढने की उम्मीद में संपर्क किया। इसके बजाय, मुझे कहा गया, “तुम कोई नहीं हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उसे डेट कर पाए।” तो उस ‘कोई नहीं’ का एक संदेश यह है: तुमने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की (और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह आसान नहीं था), लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी खड़ा हूं। इससे तुम्हें कुछ पता चलना चाहिए: तुम्हारे बड़े आंकड़े सिर्फ़ एक ऐप पर ही मायने रखते हैं। बाहर एक असली और उससे भी बड़ी दुनिया है – झूठ और कलेश से परे।

उत्सव ने कहा कि- सत्य को ‘अनुयायियों’ की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने दम पर खड़ा होता है। तो तुम चलो अपना घर कलेश से, लेकिन किसी के बारे में झूठ बोलना बंद करो। बाकी लोगो को जीवन में धनके काम करने दो। बड़े हो जाओ, किड…

इसी साल हुआ था ब्रेकअप