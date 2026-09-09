Apoorva Mukhija Viral Video: किसको Kiss करती पकड़ी गईं अपूर्वा! कैमरे में कैद हुआ पूरा सीन; यहां देखें रोमांटिक वायरल वीडियो

Apoorva Mukhija Amin Jaz Viral Kissing Video: अपूर्वा मुखीजा, जिन्हें रेबेल किड के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रही हैं. एक वीडियो जो अब ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है, उसमें अपूर्वा पॉडकास्ट होस्ट और DJ अमीन जैज के साथ किस करती दिख रही हैं, जिनसे उनका नाम जुड़ा है. क्लिप में, अपूर्वा एक हॉल्टर-नेक ड्रेस में एक DJ के पास खड़ी दिख रही हैं, जो अमीन लग रहा है. ऐसा लगता है कि दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

क्या अपूर्वा का भी है बॉयफ्रेंड

यह वीडियो अपूर्वा के यह बताने के कुछ समय बाद आया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क से तुर्की गई थीं. उन्होंने उसकी पहचान नहीं बताई, लेकिन पोस्ट के बाद तुरंत अमीन के बारे में अटकलें लगने लगीं. अपूर्वा ने कभी भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलकर बात नहीं की है, हालांकि उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने अक्सर अमीन के साथ उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें उड़ाई हैं. न्यूयॉर्क जाने से पहले वह उनके पॉडकास्ट पर भी आई थीं, जिससे फैंस को एक और वजह मिली.

मशहूर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा (The Rebel Kid), अपने प्राइवेट किसिंग वीडियो की वजह से फिर से चर्चा मे है l वीडियो में अपूर्वा एक DJ कंसोल के पास खड़ी हैं, जहाँ उनके साथ मशहूर DJ अमीनजैज़ (Amin Jaz) दिखाई दे रहे हैं, दोनों कथित तौर पर एक-दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं,… pic.twitter.com/SOqjQGmcHh — Vishal M. Yadav (@VishalMYadav_) September 8, 2026

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कौन हैं वो शख्स जिनके साथ किस कर रही अपूर्वा

अमीन को Untriggered with AminJaz के होस्ट के तौर पर सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यह एक पॉडकास्ट है जिसे उन्होंने 2020 में शुरू किया था. इस शो में रिश्तों, पॉप कल्चर, कॉमेडी, इंटरनेट कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस पर लंबी बातचीत होती है, और इसमें भारत के एंटरटेनमेंट और क्रिएटर स्पेस के कई नाम शामिल हैं. वह एक DJ के तौर पर भी एक्टिव हैं और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक सीन से जुड़े हैं. न तो अपूर्वा और न ही अमीन ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि वे डेटिंग कर रहे हैं. इस बीच, कंटेंट क्रिएटर हाल ही में MBA करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए हैं.

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