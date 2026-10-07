Apoorva Mukhija Viral Video: Kiss कर बुरी तरह पछताईं Apoorva Mukhija, फूट-फूटकर रोने लगी रेबेल किड; बोलीं-‘मेरे मां-बाप…’

Apoorva Mukhija Kiss Viral Video: कुछ समय पहले ही अपूर्व मुखाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वायरल वीडियो में वो DJ बॉय को Kiss करती दिखी थीं. इस वीडियो के बाद वो विवादों में घिर गई थीं. वहीं अपने लेटेस्ट व्लॉग में, अपूर्वा मुखीजा उर्फ ​​द रेबेल किड ने उस पल के बारे में बताया जब उन्हें पता चला कि अमीन जैज़ के साथ उनका किसिंग वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि वीडियो एक साल पहले का था, और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है. उन्होंने यह भी याद किया कि वायरल क्लिप के बारे में मैसेज की बाढ़ आने के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर वह कैसे टूट गई थीं.

अपूर्वा मुखीजा ने वायरल वीडियो की बताई हकीकत

अपूर्वा मुखीजा ने अमीन जैज़ के साथ वायरल किसिंग वीडियो पर बात की है, और बताया कि ये क्लिप लगभग एक साल पहले हुई एक प्राइवेट पार्टी की थी. उन्होंने उन हालातों को याद किया जब उन्हें पहली बार इस वीडियो के बारे में पता चला. उन्होंने कहा कि वो तुर्की से न्यूयॉर्क जा रही थीं, और जब उन्हें क्लिप के बारे में मैसेज मिले तो वो लंदन में लेओवर कर रही थीं. अपूर्वा ने कहा कि न तो उन्हें और न ही अमीन को पता था कि पार्टी में उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘एक साल पहले का मेरा एक वीडियो लीक हो गया है. तो ये वीडियो मेरे और एक दूसरे लड़के के बीच एक प्राइवेट पल जैसा था. और हमें नहीं पता था कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है. यह एक प्राइवेट पार्टी में था.’

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‘मेरा पूरा WhatsApp मैसेज से भर गया था’-अपूर्वा

अपूर्वा को याद आया कि जब उन्हें पता चला कि यह ऑनलाइन आ गया है तो वो चौंक गईं. उन्होंने कहा, ‘और यह वीडियो बहुत पुराना है. यह लगभग एक साल पुराना है और अब आया है.’ उन्होंने कहा कि जब तक वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरीं, उनका फोन लोगों के मैसेज से भर गया था, जिसमें पूछा जा रहा था कि क्या उन्होंने वीडियो देखा है. अपूर्वा ने याद करते हुए कहा, ‘मेरा पूरा WhatsApp मैसेज से भर गया है, ‘क्या आपने यह देखा?’ ‘यह पहली बार है जब मेरे मम्मी-पापा ने वह वीडियो देखा’

🚨 Apoorva Makhija aka Rebel Kid gets brutally honest about her childhood. “I don’t fucking believe it. I can’t believe that I made it.” She revealed how she grew up in Shahbad Markanda, later moved to Noida after her father’s transfer, and studied in schools where most kids came from extremely wealthy families. While others arrived in Mercedes, she was called “gareeb-gareeb” by her own friend group. She felt embarrassed about where she came from and would even hide the fact that she was from Shahbad. From feeling ashamed of her roots to becoming Rebel Kid — what a journey. ❤️‍🔥 — Yash Negi (@yashsystum) October 6, 2026

अपूर्वा के लिए यह सिचुएशन तब और भी मुश्किल हो गई जब उसे पता चला कि उसके मम्मी-पापा ने भी वह क्लिप देखी है. उसने कहा, “यह पहली बार है जब मेरे मम्मी-पापा ने वो वीडियो देखा. उन्हें नहीं पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है. उन्हें कोई आइडिया नहीं था.” इस बात का खुलासा और प्राइवेट वीडियो के अचानक सर्कुलेट होने से वो बहुत परेशान हो गई. अपूर्वा ने उस पल को याद करते हुए कहा, “तो मेरा दिमाग खराब हो गया है.”

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