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Apoorva Mukhija Viral Video: Kiss कर बुरी तरह पछताईं Apoorva Mukhija, फूट-फूटकर रोने लगी रेबेल किड; बोलीं-‘मेरे मां-बाप…’

Apoorva Mukhija Kiss Viral Video: कुछ समय पहले ही अपूर्व मुखाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वायरल वीडियो में वो DJ बॉय को Kiss करती दिखी थीं. इस वीडियो के बाद वो विवादों में घिर गई थीं.

By: Heena Khan | Last Updated: October 7, 2026 12:15:34 PM IST

apoorva mukhaji viral video
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Apoorva Mukhija Kiss Viral Video: कुछ समय पहले ही अपूर्व मुखाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वायरल वीडियो में वो DJ बॉय को Kiss करती दिखी थीं. इस वीडियो के बाद वो विवादों में घिर गई थीं. वहीं अपने लेटेस्ट व्लॉग में, अपूर्वा मुखीजा उर्फ ​​द रेबेल किड ने उस पल के बारे में बताया जब उन्हें पता चला कि अमीन जैज़ के साथ उनका किसिंग वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि वीडियो एक साल पहले का था, और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है. उन्होंने यह भी याद किया कि वायरल क्लिप के बारे में मैसेज की बाढ़ आने के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर वह कैसे टूट गई थीं.

अपूर्वा मुखीजा ने वायरल वीडियो की बताई हकीकत 

अपूर्वा मुखीजा ने अमीन जैज़ के साथ वायरल किसिंग वीडियो पर बात की है, और बताया कि ये क्लिप लगभग एक साल पहले हुई एक प्राइवेट पार्टी की थी. उन्होंने उन हालातों को याद किया जब उन्हें पहली बार इस वीडियो के बारे में पता चला. उन्होंने कहा कि वो तुर्की से न्यूयॉर्क जा रही थीं, और जब उन्हें क्लिप के बारे में मैसेज मिले तो वो लंदन में लेओवर कर रही थीं. अपूर्वा ने कहा कि न तो उन्हें और न ही अमीन को पता था कि पार्टी में उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘एक साल पहले का मेरा एक वीडियो लीक हो गया है. तो ये वीडियो मेरे और एक दूसरे लड़के के बीच एक प्राइवेट पल जैसा था. और हमें नहीं पता था कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है. यह एक प्राइवेट पार्टी में था.’

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‘मेरा पूरा WhatsApp मैसेज से भर गया था’-अपूर्वा 

अपूर्वा को याद आया कि जब उन्हें पता चला कि यह ऑनलाइन आ गया है तो वो चौंक गईं. उन्होंने कहा, ‘और यह वीडियो बहुत पुराना है. यह लगभग एक साल पुराना है और अब आया है.’ उन्होंने कहा कि जब तक वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरीं, उनका फोन लोगों के मैसेज से भर गया था, जिसमें पूछा जा रहा था कि क्या उन्होंने वीडियो देखा है. अपूर्वा ने याद करते हुए कहा, ‘मेरा पूरा WhatsApp मैसेज से भर गया है, ‘क्या आपने यह देखा?’ ‘यह पहली बार है जब मेरे मम्मी-पापा ने वह वीडियो देखा’

अपूर्वा के लिए यह सिचुएशन तब और भी मुश्किल हो गई जब उसे पता चला कि उसके मम्मी-पापा ने भी वह क्लिप देखी है. उसने कहा, “यह पहली बार है जब मेरे मम्मी-पापा ने वो वीडियो देखा. उन्हें नहीं पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है. उन्हें कोई आइडिया नहीं था.” इस बात का खुलासा और प्राइवेट वीडियो के अचानक सर्कुलेट होने से वो बहुत परेशान हो गई. अपूर्वा ने उस पल को याद करते हुए कहा, “तो मेरा दिमाग खराब हो गया है.”

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Tags: apoorva mukhajiLeak Videoviral video
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