‘मुझे फुटेज की जरूरत नहीं थी’… लॉक अप 2 के बाद अपूर्वा मखीजा का पलटवार, ट्रोलर्स को सुनाई खरी-खरी

Lock Upp 2: कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा जिन्हें, द रेबेल किड के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने आखिरकार लॉक अप 2 से बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर मिल रही ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है. अपूर्वा शो में कंटेस्टेंट नहीं बल्कि इन्फॉर्मर की भूमिका में थीं. इन दिनों वह इबीसा में छुट्टियां मना रही हैं और वहीं से उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपना पक्ष रखा. अपूर्वा ने कहा कि शो के कॉन्ट्रैक्ट के कारण वह पहले कुछ नहीं बोल सकती थीं. उन्होंने बताया कि उनका काम घर के अंदर जाकर कंटेस्टेंट्स के बीच बहस और टकराव पैदा करना था.

‘मुझे मेरा पेचेक मिल गया’

उन्होंने कहा, “मुझे लोगों को उकसाना, उनसे बहस करना और गेम में हलचल मचाना था. यही मेरा रोल था और इसके लिए मुझे पैसे मिले थे.” अपूर्वा ने बताया कि जब कंटेस्टेंट्स लड़ाई करने से बचते थे, तब उन्हें खुद आगे आकर माहौल बनाना पड़ता था ताकि गेम आगे बढ़ सके. उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा, “लोग मुझे पसंद करें या नफरत करें, इससे फर्क नहीं पड़ता. मुझे मेरा पेचेक मिल गया, मेरी रील्स बन गईं और मैं इबीसा में हूं.”

स्क्रीन टाइम के लिए नहीं करती थी लड़ाई

अपूर्वा ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उन्हें सिर्फ फुटेज लेने का आरोप लगा रहे थे. उन्होंने कहा कि मेकर्स उन्हें खास रोल देकर शो में लाए थे इसलिए उनका स्क्रीन टाइम पहले से तय था. उन्होंने कहा कि उन्हें दिखाना मेकर्स की मजबूरी थी इसलिए अलग से लड़ाई करके फुटेज लेने की जरूरत नहीं थी.

श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे का किया समर्थन

अपूर्वा ने बताया कि शुरुआत में उनकी राय शिल्पा शिंदे को लेकर अच्छी नहीं थी लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि शिल्पा घर के सभी लोगों का ख्याल रखती हैं और कभी किसी को खाना देने से मना नहीं करतीं. उन्होंने श्रेया कालरा की भी जमकर तारीफ की और कहा कि उनमें शो जीतने का सबसे ज्यादा जुनून है. मुझे लगता है वे ही ही ट्रॉफी जीतेंगी. वह इस शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हैं.

शो का फिनाले

इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लिखा कि उनके हिसाब से श्रेया कालरा या शिल्पा शिंदे में से किसी एक को लॉक अप 2 का विजेता बनना चाहिए. बता दें कि रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट किए जा रहे लॉक अप 2 का फिनाले अगले हफ्ते होगा. शो के विजेता को 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी.