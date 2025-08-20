Home > मनोरंजन > Apne 2: 15 साल बाद फिर गूंजेगी देओल्स की दहाड़, बॉक्स ऑफिस पर फिर तहलका मचाने आ रही है सनी-बॉबी की जोड़ी

Apne 2: 15 साल बाद फिर गूंजेगी देओल्स की दहाड़, बॉक्स ऑफिस पर फिर तहलका मचाने आ रही है सनी-बॉबी की जोड़ी

Apne 2 Release: सनी देओल और बॉबी देओल एक बार फिर धमाल मचाने आ रहे हैं। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कन्फर्म किया है कि ‘अपने’ का सीक्वल जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होगा। ये कब और किस दिन होगा चलिए जानते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 20, 2025 13:08:19 IST

Sunny-Bobby Upcoming Film: क्या हो अगर कोई पुरानी हिट फिल्म दोबारा पर्दे पर लौटे और वही जोड़ी फिर से नजर आए? ऐसा ही सरप्राइज फैन्स को मिलने वाला है। जी हां, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कन्फर्म किया है कि उनकी सुपरहिट फिल्म ‘अपने’ का सीक्वल ‘अपने 2’ बनने जा रहा है। जिसमें एक बार फिर देओल फैमिली एक साथ बड़े परदे पर धमाल मचाती नजर आएगी।

धर्मेंद्र हुए भावुक

अनिल शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र जी को सुनाई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त बॉबी देओल ने उन्हें गले से लगा लिया। इस पल से साफ हो गया कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि परिवार की भावनाओं से जुड़ा अहम हिस्सा होगी।

फिर साथ होंगे सनी और बॉबी

‘अपने 2’ में दर्शक एक बार फिर सनी देओल और बॉबी देओल की जोड़ी को देख पाएंगे। पिछली फिल्म की तरह इस बार भी कहानी परिवार और बॉक्सिंग के इर्द-गिर्द घूमेगी, लेकिन मेकर्स का कहना है कि इसमें नए ट्विस्ट और ज्यादा इमोशन्स होंगे।

फैन्स के लिए खास तोहफा

देओल फैन्स के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर सनी और बॉबी देओल एक साथ दिखेंगे। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म पिछली से ज्यादा दमदार होगी और दर्शकों को इमोशनल सफर पर ले जाएगी। साल 2007 में फिल्म अपने रिलीज हुई थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अपने इसके सीक्वल की अनाउंमेंट से लोग काफी एक्साइटेड होंगे। हालांकि, ये कब और किस दिन रिलीज होगी इसपर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 

