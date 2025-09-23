कभी ऐसे फिगर के लिए सुने ताने, अब उसी की बदौलत पॉपुलर है ‘गंदी बात’ एक्ट्रेस, फोटोज देख कहेंगे OMG!
Anveshi Jain Bold Look: गंदी बात वेब सीरीज से फेमस होने वालीं एक्ट्रेस अन्वेषी जैन कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं. आज अपनी टोन्ड और हॉट फिगर फ्लॉन्ट कर वह फैंस की तारीफें बटोरती हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 23, 2025 2:17:18 PM IST

Anveshi Jain Photos: बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से भरी वेब सीरीज गंदी बात से फेमस होने वालीं एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अन्वेषी जैन (Anveshi Jain) इन दिनों खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. अन्वेषी जैन इन दिनों एक अवैध सट्टेबाजी वाले गेमिंग ऐप की वजह से विवादों में छाई हुई हैं और उन्हें ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया है. हालांकि, यहां हम एक्ट्रेस किस विवाद में फंसी है इस बारे में नहीं बल्कि उनकी एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं. जी हां, अन्वेषी जैन जो आज अपने हुस्न की बदौलत ओटीटी की दुनिया में छाई हुई हैं, वही कभी अपने शरीर से नफरत करती थीं और उसे कोसती थीं. 

कभी अपने शरीर को कोसती थीं अन्वेषी जैन

अन्वेषी जैन (Anveshi Jain Photos) ने इरॉटिक वेब सीरीज गंदी बात से डेब्यू किया था और इसके बाद अपने हुस्न की बदौलत एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर खूब सारे फैंस भी बनाए. लेकिन, एक समय था जब अन्वेषी को बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ी थी. उनका यही शरीर अभिशाप बन गया था और घर के लोग भी हमेशा ढककर रखने को कहते थे.  

अन्वेषी ने एक इंटरव्यू में बताया था, वह एक पुरानी सोच वाली फैमिली से हैं. जहां, लड़कियों को रहने के लिए नियम बताए जाते थे. एक्ट्रेस का कहना था उनके शरीर की बनावट हमेशा से ऐसी थी. घर वालों को लगता था दुनिया की नजर पहले मुझपर पड़ेगी, इसलिए वह हमेशा सलवार-कमीज से ढकने को कहते थे. 

अन्वेषी ने अपने शरीर का उठाया फायदा! 

अन्वेषी (Anveshi Jain Instagram) ने इंटरव्यू के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उन्हें एक समय पर अपने शरीर से नफरत थी. अन्वेषी जैन ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था-मेरा शरीर कुछ खास है इसलिए इस खासियत का इस्तेमाल मैंने सोशल मीडिया पर किया है. मेरा हमेशा मानना है कि हमें अपनी खासियतों का फायदा उठाना चाहिए.

अन्वेषी (Anveshi Jain Videos) का कहना था कॉलेज में उनका मजाक बनाया जाता था. तब उन्हें अपने शरीर से नफरत हो गई और वह उसे खूब कोसती थीं. हालांकि, अब वह उस दौर से निकल गई हैं और आज अपने खास बनावट वाले शरीर की वजह से खूब पॉपुलैरिटी बटोर रही हैं. 

सोशल मीडिया पर खूब रहती हैं एक्टिव 

अन्वेषी जैन (Anveshi Jain Instagram) ने गंदी बात के बाद एक्ट्रेस ने कई तमिल-तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है. एक्टिंग के अलावा अन्वेषी जैन सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. कभी वह अपनी फोटोज और वीडियो हॉट लुक में शेयर करती हैं, तो कभी साड़ी पहन देसी गर्ल वाला अंदाज भी दिखाती हैं. बता दें, अन्वेषी जैन के इंस्टाग्राम पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. 

