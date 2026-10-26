Anushka Sharma pink Anarkali suit price: अनुष्का शर्मा के अनारकली सूट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे! विराट कोहली संग इस अंदाज में आईं नजर

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मुंबई में अमेरिकन भक्ति गायक कृष्ण दास के कीर्तन कॉन्सर्ट में शामिल हुए. अनुष्का ने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसकी कीमत आपको चौंका सकती है. इसके साथ उन्होंने कोल्हापुरी सैंडल पहन रखी थी. आइए जानते हैं एक्ट्रेस के सूट की कीमत.

कितने रुपये का अनुष्का का सूट?

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने प्लेस द डॉट का पिंक कॉटन अनारकली सूट पहना था, जिसकी कीमत 10,900 रुपये थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग पैंट, सिल्वर मुकेश-वर्क दुपट्टा, नाज़ुक ज्वेलरी और कोल्हापुरी सैंडल पहनी थी.

इतना ही नहीं, उनका ब्यूटी लुक काफी साधारण था. उन्होंने एक छोटी सी बिंदी, हल्के से बनी आइब्रो, मस्कारा, हल्का सा ब्लश और ग्लॉसी पिंक लिप्स उनके आउटफिट को पूरा कर रहे थे. उनकी स्किन फ्रेश और ड्यूई फिनिश लिए हुए थी, जबकि उनके बाल साइड पार्टिंग में खुले थे, और सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किए हुए थे.

विराट ने कैजुअल लुख रखा

विराट कोहली ने शाम के लो-की मूड से मैच करता हुआ रिलैक्स्ड लुक चुना. क्रिकेटर ने जींस के साथ एक बेसिक टी-शर्ट पहनी थी और आउटफिट को रिस्टवॉच के साथ पूरा किया. जहां अनुष्का ने ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहने, वहीं विराट ने चीजों को सिंपल और कंफर्टेबल रखा.

भक्ति में डूब नजर आए विराट-अनुष्का

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली साथ बैठकर कीर्तन का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. अनुष्का ताली बजाते और गाते हुए भी दिखीं. कृष्ण दास अपने भक्ति मंत्रों और संगीत के अनोखे अंदाज के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. उनके कीर्तन में मंत्रों को संगीत के साथ पेश किया जाता है.

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