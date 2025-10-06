‘घूमने-फिरने और Sex के लिए साथ…’ Karan Kundra की EX गर्लफ्रेंड ने किया खुलासा, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
Anusha Dandekar Video:अनुषा दांडेकर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है . जिसके कारण वह चर्चाओं में आ गई हैं. इस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुन लोग हैरान रह गए.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 6, 2025 8:49:38 AM IST

Anusha Dandekar Situationship Video: अनुषा दांडेकर (Anusha Dandekar) एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिचुएशनशिप ( Situationship ) को लेकर अपनी बात कहती नजर आ रही हैं. इसी कारण यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 

अनुषा ने बताया सिचुएशनशिप का मतलब

लोगों के मुताबिक, अनुषा ने मान लिया है कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा (Karan Kundra) का निजी फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया है. लोग अब उनके रिश्ते को लेकर खूब सवाल उठा रहे हैं. दरअसल हाल ही में अनुषा ने अपने पॉडकास्ट में सिचुएशनशिप पर बात की. उन्होंने कहा कि – मेरे लिए यह एक प्लेसहोल्डर की तरह है. जब कोई बेहतर इंसान नहीं मिलता, तब तक आप साथ रहते हैं. आप अपनी जिंदगी की खाली जगह को टेंप्रेरी पर्सन से भर देते हैं. फिर वो शादी के लिए हो या घुमने-फिरने, बर्थडे मनाने और सेक्स के लिए हो.



लोगों ने जाहिर की नाराजगी

उन्होंने आगे कहा कि- मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ. आप किसी बेहतर इंसान की तलाश कर रहे हैं. आप खुद को समझाते हैं कि यह बस सिचुएशनशिप है. फिर जैसे ही बेहतर इंसान आता है आप पुराना रिश्ता छोड़ नया रिश्ता अपना लेते हो. मेरे लिए सिचुएशनशिप का यही मतलब है. उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर नाराजगी फैलने लगी है. लोग अनुषा की अलोचना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने करण कुंद्रा के साथ भी यही किया है.

