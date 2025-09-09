Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > पोल्का डॉट वाली बिकिनी पहन इस हसीना ने पोस्ट कर दी फोटोज, जूम करने से पहले झांक लें अगल-बगल!

स्टाइल और बोल्डनेस के लिए अक्सर ही लाइमलाइट में रहने वालीं अनुषा दांडेकर ने अपनी लेटेस्ट फोटोज से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। अनुषा की लेटेस्ट बिकिनी फोटोज पर जूम करने से पहले आपको अगल-बगल झांकने की जरूरत पड़ सकती है।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 9, 2025 13:24:26 IST

वीडियो जॉकी, एक्ट्रेस और सिंगर अनुषा दांडेकर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया पर अपने हटकर अंदाज के लिए छाई रहती हैं। इस बार भी अनुषा दांडेकर अपने एक ऐसे अवतार के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बनी हैं, जिसे देख फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं। जी हां, अनुषा दांडेकर ने हाल में इंस्टाग्राम पर ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह बिकिनी पहन अपना सिजलिंग फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। 

अनुषा दांडेकर ने बिकिनी में दिखाया बोल्ड अवतार!

अनुषा दांडेकर का ऐसे तो हर अवतार सोशल मीडिया पर सुर्खियों की वजह बन जाता है। लेकिन, हाल में एक्ट्रेस ने बिकिनी पहन कैमरा के सामने इतने कैजुअल कॉन्फिडेंस के साथ आई हैं जिसे देख फैंस ने कमेंट्स और लाइक्स की झड़ी लगा दी है। फोटोज में देखा जा सकता है कि अनुषा ने व्हाइट कलर की पोल्का प्रिंट वाली बिकिनी कैरी की है। साथ ही उन्होंने लंबा-सा श्रग कैरी किया है जो फ्रंट से ओपन है। अनुषा ने अपने बिकिनी लुक को पूरा करने के लिए बालों को साइड पार्टिशन कर ओपन छोड़ा है। 

पहली तस्वीर में अनुषा एक हाथ में कप और दूसरा हाथ कमर पर रखकर साइड में देखते हुए पोज कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह अपनी एक लेग को हल्का टिल्ट करके सिजलिंग पोज दे रही हैं। वहीं, तीसरी फोटो में अनुषा की खूबसूरत स्माइल देखने को मिल रही है। 

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं अनुषा की फोटोज 

अनुषा दांडेकर ने बिकिनी फोटोज के साथ कैप्शन भी लिखा है। कैप्शन में अनुषा ने लिका, चाय कभी कप में थी ही नहीं…। अनुषा की लेटेस्ट फोटोज पर फैंस ने लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लगा दी है। कोई एक्ट्रेस और वीडियो जॉकी की तस्वीरों को अमेजिंग बता रहा है, तो कोई उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। 

बोल्ड कमेंट्स के लिए भी बटोरती हैं तारीफें

बोल्ड लुक्स ही नहीं, अनुषा दांडेकर अपने स्टेटमेंट्स के लिए भी खबरों का हिस्सा बनी रहती हैं। कुछ समय पहले अनुषा ने Humans Of Bombay को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पर्सनल लाइफ के पब्लिक होने पर बात की थी। अनुषा का कहना था कि सिर्फ मीडिया को दोष देना ठीक नहीं। हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। जब पर्सनल लाइफ को इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं, तो उसे पब्लिक बनाते हैं। ऐसे में चीजें आपके हिसाब से नहीं होती और आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। 

