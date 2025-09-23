मेरे कपड़े…प्राइवेट पार्ट पर…इंटीमेट सीन में एक्साइटेड हुआ एक्टर, एक्ट्रेस ने सुनाई ओछी हरकत
Bollywood Actress Intimate Scene: बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंटीमेट सीन के दौरान एक्टर एक्साइटेड हो गया था. इतना ही नहीं, सीन में कमर पकड़ने की जगह उसने बट पर हाथ रख दिया था.

By: Prachi Tandon | Published: September 23, 2025 6:23:28 AM IST

Anupriya Goenka Intimate Scene: फिल्मों और वेब सीरीज में भले ही आज इंटीमेट और बोल्ड सीन्स की भरमार देखने को मिलती है. लेकिन, कभी भी एक इंटीमेट सीन शूट करना आसान नहीं होता है. इंटीमेट और बोल्ड सीन शूट करते समय कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो एक्टर्स पर गहरा असर छोड़ती हैं. ऐसी ही एक घटना बॉलीवुड की कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का दम दिखा चुकीं एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका (Anupriya Goenka) के साथ भी हुई थी. अनुप्रिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह इंटीमेट सीन में एक्टर एक्साइटेड हो गया था और किसिंग सीन में उसने बट पर हाथ रख दिया था. 

इंटीमेट सीन में एक्साइटेड हो गया था एक्टर!

बॉबी देओल (Bobby Deol) स्टारर आश्रम फेम एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका ने सिद्धार्थ कनन को कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था. जहां, एक्ट्रेस ने कहा था, उनके साथ ऐसा दो बार हुआ है. एक बार…वह यह नहीं कहेंगी कि उसने फायदा उठाने की कोशिश की थी. बल्कि यह ठीक होगा कि वह एक्साइटेड हो गया था. उसपर एक्साइटमेंट हावी थी जो नहीं होनी चाहिए थी. 

एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका (Anupriya Goenka Movies) ने आगे बताया था, यह एक्साइटमेंट सही नहीं थी. आप ऐसे सीन पर छोड़ा अपमानित और अहसज महसूस करते हैं…अनुप्रिया गोयनका ने डिटेल में बताया, यह किसिंग सीन के समय हुआ था. दूसरी घटना के बारे में भी एक्ट्रेस ने बताया और कहा, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो रिलेक्सिंग नहीं थे. उन्हें उम्मीद थी कि वह (एक्टर) जानते होंगे कि पुरुष के रूप में एक महिला को उसकी कमर से पकड़ना आसान होता है. लेकिन, उन्होंने लगभग बम पर हाथ रख दिया था जो ठीक नहीं था. वह कमर पर हाथ रख सकते थे. 

एक्ट्रेस अनुप्रिया ने ऐसी संभाली सिचुएशन 

अनुप्रिया (Anupriya Goenka Photos) ने आगे बताया कि उन्होंने एक्टर के हाथों को थोड़ा ऊपर (कमर पर) ले जाकर कहा यहां पकड़ें. नीचे नहीं. तब मुझे लगा यह कहना ही पड़ेगा. उनसे पूछ नहीं पाई कि ऐसा क्यों किया. क्योंकि, उस समय जवाब होता कि गलती से हुआ. एक्ट्रेस ने आगे बताया, वह उस समय कुछ नहीं कह सकती थीं. लेकिन, अगले टेक में बोल दिया ऐसा मत करो, बल्कि ऐसा करो. हालांकि, इसके बाद एक्टर ने अनुप्रिया की बात मानी. 

अनुप्रिया (Anupriya Goenka Instagram) का कहना था कि ऐसी सिचुएशन में कई बार एक्टर की ईगो पर बात आ जाती है और वह अटैकिंग मोड में आ जाते हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस का कहना था कि कई बार किसिंग सीन में ऐसा होता है कि एक्टर सॉफ्टली कर सकते हैं, लेकिन वह मसल देते हैं. 

