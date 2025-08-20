Home > मनोरंजन > Anupama Spoiler: “अनुपमा” में आने वाला है बढ़ा भौचाल! अंश और प्रार्थना की प्रेम कहानी में आयेगा ट्विस्ट, शो में हो रही है इस शख्स की एंट्री

Anupama Spoiler: "अनुपमा" में आने वाला है बढ़ा भौचाल! अंश और प्रार्थना की प्रेम कहानी में आयेगा ट्विस्ट, शो में हो रही है इस शख्स की एंट्री

अनुपमा की वसुंधरा और ख्याति से काफी ज्यादा बहस बाजी होती है लेकिन वसुंधरा अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार में एक नई शख्स की एंट्री

Published: August 20, 2025 15:42:00 IST

Anupama Spoiler: टेलीविजन इंडस्ट्री का फेमस शो अनुपमा हमेशा फैंस की जुबान पर रहता है और अनुपमा की TRP हमेशा से ही टॉप रहती है। TRP जैसे ही गिरने लगती है शो के मेकर्स उसमे  ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ला देते हैं जो इस शो को वापस टॉप की  टीआरपी पर पहुंचा देता है, वहीं दूसरी तरफ गौतम वसुंधरा के कान भरता है कि वह प्रार्थना से उसका बच्चा छीन ले, इसके लिए वसुंधरा गौतम के प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। 

शाह परिवार में हो रहा है अंश और प्रार्थना की हल्दी का धूमधाम से फंक्शन

शाह परिवार अंश और प्रार्थना की हल्दी का फंक्शन काफी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। इसी खुशी के बीच वसुंधरा और ख्याति वहां पहुंच जाते हैं जिसको देखकर अंश तो काफी खुश होता है लेकिन इसी टाइम वसुंधरा सभी से यह बात बोल देती है की शादी के बाद  प्रार्थना  अपना बच्चा कोठारी परिवार को दे देगी। 

 शो में होगी एक नई शख्स की एंट्री

वसुंधरा जैसे ही प्रार्थना और अंश के हल्दी वाले फंक्शन में यह बात कहती है की प्रार्थना को शादी के बाद अपना बच्चा कोठारी परिवार को देना होगा यह बात सुनकर अंश और प्रार्थना काफी ज्यादा उदास नजर आते हैं इसी कारण अनुपमा की वसुंधरा और ख्याति से काफी ज्यादा बहस बाजी होती है लेकिन वसुंधरा अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार में एक नई शख्स की एंट्री होने वाली है दरअसल अनुपमा का भाई भावेश भी अंश और प्रार्थना की शादी में शामिल होने वाला हैं।  

पराग निभाएगा पिता का धर्म

 शाह मेंशन में अनुपमा अपने भाई भावेश को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ और पराग  अपने पिता होने का धर्म निभाने वाला है और अंश-प्रार्थना की शादी में पहुंचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ गौतम एक नई चाल चलने वाला है जिसमें अंश की जगह खुद दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाता है लेकिन अनुपमा उसके इस पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। 

Anupama Spoiler: “अनुपमा” में आने वाला है बढ़ा भौचाल! अंश और प्रार्थना की प्रेम कहानी में आयेगा ट्विस्ट, शो में हो रही है इस शख्स की एंट्री

