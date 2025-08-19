Anupama Spoiler: अनुपमा के घर के चिराग की जान पर मंडरा रहा हैं खतरा, वसुंधरा ने चल डाली अब तक की सबसे घिनौनी चाल

Anupama Spoiler: टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे फेमस शो अनुपमा अक्सर TRP पर नंबर 1 पर रहता है और इसके कारण है उसके अंदर आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स और मेकर्स इस शो को टीआरपी वन पर रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वह गंदे से गंदा ट्विस्ट और धमाका करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। अनुपमा सीरियल में आएं दिन कुछ न कुछ होता ही रहता हैं, इस बार अनुपमा में कुछ बड़ा होने वाला है जो इस शो की कहानी बदल देगा।

अनुपमा सीरियल में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट वसुंधरा चलेगी ऐसी चाल

अनुपम सीरियल अक्सर अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए काफी ज्यादा फेमस होता है और लोग इसी वजह से काफी ज्यादा देखते हैं लेकिन सीरियल में अंश और प्रार्थना की शादी होने का नाम ही नहीं ले रही है जिसकी वजह से ऑडियंस काफी बोर हो रही हैं। मेकर्स ने शो को इंटरेस्टिंग बननाने के लिए उसमे ट्विस्ट ला दिया हैं जिसमे गौतम वसुंधरा से कहता है कि वह प्रार्थना का बच्चा छीन ले यह बात सुनकर वसुंधरा को थोड़ा सा धक्का लगता है लेकिन वह गौतम के इस प्लान में उसकी पूरी तरीके से साथ देती है तो आने वाले दिनों में यह दिखाए जाने वाला है कि वसुंधरा कैसे प्रार्थना के बच्चे को उससे छीन लेती है और इसके लिए वह कानून का सहारा लेती है और उसको धमकाने की कोशिश भी करती है।

अनुपमा से क्यों झूठ बोल रहा है उसका बेटा तोषु?

अनुपमा का बेटा तोषु अनुपमा से झूठ बोल रहा है उसने अनु की रसोई का सारा सामान बेच दिया है और जब अनुपमा उसे सवाल पूछती है तो वह उससे झूठ बोलने लगता है और इधर-उधर की बातों में फ़साने लगता है बाद में अनुपमा तोषु को यह भी समझाती है कि आग लगने के बाद जगह मनहूस नहीं हो जाती है क्योंकि तोषु अनुपमा की रसोई को मनहूस कहता है।