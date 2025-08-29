Home > मनोरंजन > TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद

TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद

Anupamaa Highest TRP: इस हफ्ते के TRP चार्ट में सबके पसंदीदा शो अनुपमा ने फिर से सबको पीछे छोड़ा। इसके अलावा, टीवी शो उड़ने की आशा दूसरे और ये रिश्ता क्या कहलाता पोग तीसरे नंबर पर है। जानिए टॉप टीवी शोज की रैंकिंग में कौन सा सीरियल छा गया ।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 29, 2025 19:03:50 IST

TRP List
TRP List

Top 3 TRP List: हर हफ्ते टीवी स्क्रीन पर झलकता है एक नया ड्रामा, लेकिन Television Rating Point or Target Rating Point (TRP) का असली रोमांच वहीं शुरू होता है, जहां दर्शकों की पसंद बन जाती है कहानी का राजा या रानी। इस हफ्ते भी टीवी की दुनिया में उलझाने वाले पल आए और कुछ शोज ने सबको पीछे छोड़कर सबसे तेज रफ्तार पकड़ ली। इस लिस्ट में ऐसा भी एक टीवी शो है जो लंबे वक्त से नंबर वन पर बना हुआ है।

सबसे आगे अनुपमा (Anupamaa) का नाम लिखा गया है। स्टार प्लस की बहू रुपाली गांगुली की एक्टिंग से सजे इस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। नंबर वन टीआरपी का इससे बड़ा प्रमाण कुछ और नहीं है। टीआरपी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2.3 रेटिंग्स मिले हैं.

View this post on Instagram

A post shared by StarPlus (@starplus)

टीआरपी की रेस में दूसरे नंबर पर कौन?

दूसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) है, जिसने अपनी लॉन्ग रनिंग पहचान के साथ-साथ भावनात्मक कहानी को बनाए रखा है। यह शो स्टडी ट्रैक के साथ फिर से टॉप 2 में है। इसको 2.0 रेटिंग मिली है।

 बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

तीसरे नंबर पर ‘तुलसी’



तीसरे नंबर की बात करें तो घर घर में अपने कमबैक से सरप्राइज देने वाली तुलसी विरानी यानी स्मृति ईरानी के शो का नाम है। क्योंकि सास भी कभी बहु थी को मिली है 1.9 रेटिंग्स। इसके साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी है जिसे सेम रेटिंग्स मिली हैं।

टीआपी की लाइन में अब बिग बॉस 19 भी

बात करें सलमान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस की तो अब ये भी कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन गया है. लेकिन, शो को शुरू हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है इसलिए इसकी टीआरपी अगले सप्ताह से दर्ज होने लगेगी।

दिमाग को हिला देती हैं Amazon Prime की ये क्राइम वेब सीरीज! हर एपिसोड में होता हैं खतरनाक झटका

Tags: Anupamaakyunki saas bhi kabhi bahu thiSerial Trp Ratingshow Anupamayeh Rishta Kya Kehlata Hai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद
TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद
TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद
TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?