TRP Chart: ‘Anupamaa’ फिर नंबर 1 पर, टीवी के ये शोज भी बने दर्शकों की पहली पसंद

Top 3 TRP List: हर हफ्ते टीवी स्क्रीन पर झलकता है एक नया ड्रामा, लेकिन Television Rating Point or Target Rating Point (TRP) का असली रोमांच वहीं शुरू होता है, जहां दर्शकों की पसंद बन जाती है कहानी का राजा या रानी। इस हफ्ते भी टीवी की दुनिया में उलझाने वाले पल आए और कुछ शोज ने सबको पीछे छोड़कर सबसे तेज रफ्तार पकड़ ली। इस लिस्ट में ऐसा भी एक टीवी शो है जो लंबे वक्त से नंबर वन पर बना हुआ है।

सबसे आगे अनुपमा (Anupamaa) का नाम लिखा गया है। स्टार प्लस की बहू रुपाली गांगुली की एक्टिंग से सजे इस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। नंबर वन टीआरपी का इससे बड़ा प्रमाण कुछ और नहीं है। टीआरपी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2.3 रेटिंग्स मिले हैं.

टीआरपी की रेस में दूसरे नंबर पर कौन?

दूसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) है, जिसने अपनी लॉन्ग रनिंग पहचान के साथ-साथ भावनात्मक कहानी को बनाए रखा है। यह शो स्टडी ट्रैक के साथ फिर से टॉप 2 में है। इसको 2.0 रेटिंग मिली है।

बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

तीसरे नंबर पर ‘तुलसी’







तीसरे नंबर की बात करें तो घर घर में अपने कमबैक से सरप्राइज देने वाली तुलसी विरानी यानी स्मृति ईरानी के शो का नाम है। क्योंकि सास भी कभी बहु थी को मिली है 1.9 रेटिंग्स। इसके साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी है जिसे सेम रेटिंग्स मिली हैं।

टीआपी की लाइन में अब बिग बॉस 19 भी

बात करें सलमान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस की तो अब ये भी कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन गया है. लेकिन, शो को शुरू हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है इसलिए इसकी टीआरपी अगले सप्ताह से दर्ज होने लगेगी।

दिमाग को हिला देती हैं Amazon Prime की ये क्राइम वेब सीरीज! हर एपिसोड में होता हैं खतरनाक झटका