Home > मनोरंजन > Anupamaa Actress Madalsa Sharma: मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा, ‘फिल्म निर्देशक ने बिकनी में देखने की जताई इच्छा’

Anupamaa Actress Madalsa Sharma: मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा, ‘फिल्म निर्देशक ने बिकनी में देखने की जताई इच्छा’

लोकप्रिय टेलीविजन शो अनुपमा में 'काव्या' की भूमिका निभाने वाली मदालसा शर्मा ने इस शो से अपार प्रसिद्धि हासिल की है. ​​मिथुन चक्रवर्ती की बहू और एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने बताया कि बेहद कम उम्र में एक फिल्म निर्माता ने उन्हें बिकनी में देखने की इच्छा जताई थी, जिससे वो बेहद असहज हो गयी थीं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 3, 2026 11:45:46 AM IST

मदालसा शर्मा
मदालसा शर्मा


लोकप्रिय टेलीविजन शो अनुपमा में ‘काव्या’ की भूमिका निभाने वाली मदालसा शर्मा ने इस शो से अपार प्रसिद्धि हासिल की है. ​​हाल ही में उन्होंने महज 19 साल की उम्र में एक ‘प्रसिद्ध फिल्म निर्माता’ के साथ हुई एक मुलाकात को याद किया और बताया कि उस दौरान क्या हुआ था.

मिथुन चक्रवर्ती की बहू और एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने बताया कि बेहद कम उम्र में एक फिल्म निर्माता ने उन्हें बिकनी में देखने की इच्छा जताई थी, जिससे वो बेहद असहज हो गयी थीं.

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क्या है पूरा मामला 

हाल ही में मदालसा शर्मा ने ‘द मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट’ पर खुलासा किया, “एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया था. उस समय मेरी उम्र लगभग 19 साल थी. उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिकिनी में सहज महसूस करती हो. मैंने मन ही मन सोचा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है… इसलिए मैंने हां कह दी, लेकिन फिर मैं कहानी को समझना चाहती थी. क्या यह कहानी में उचित है या यह एक अलग दृष्टिकोण है? हालाँकि मैं 19 साल की थी, मैं समझदार थी.”

उन्होंने आगे कहा, “निर्देशक ने कहा कि वह देखना चाहते हैं कि क्या मैं बिकिनी पहन सकती हूं. उन्होंने कहा, ‘मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाहता हूं’ कि क्या मैं कैमरे के सामने इसे पहनने में सहज महसूस करूंगी. मैंने कहा, ‘माफ़ कीजिए, मैं प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूं और अगर बिकिनी सीन की ज़रूरत है, या चाहे साड़ी हो या लहंगा, कुछ भी हो, मैं कैमरे के सामने पहनने के लिए तैयार हूं, और मैं सहज महसूस करूंगी क्योंकि यह मेरे काम का हिस्सा है. लेकिन इसे आपके सामने पहनना मेरे काम का हिस्सा नहीं है! इसलिए अगर आप मेरी प्रतिभा पर भरोसा करके मुझे कास्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं, तो मुझे पता है कि दरवाजा कहां है!” 

मदालसा शर्मा के बारे में

उन्होंने 2009 में तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. शौर्य, सम्राट एंड कंपनी और राम लीला जैसी कई फिल्मों में अभिनय करने के बाद , अनुपमा में उन्हें बड़ी सफलता मिली, जिसमें रूपाली गांगुली ने मुख्य भूमिका निभाई थी. बता दें कि मदालसा शर्मा का विवाह मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र महाअक्षय चक्रवर्ती से हुआ है.

Tags: entertainment
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