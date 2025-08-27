Home > मनोरंजन > Anupama Today Episode Update: गणेश चतुर्थी के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करेगी अनुपमा, पराग से कहेंगी- होगी आज से नई शुरुआत, बेटी का रखेंगी ख्याल

Anupama Upcoming Episode 27 August 2025: TRP में नंबर 1 पर छाया हुआ रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल “अनुपमा” धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स के साथ दिखाया जा रहा हैं। अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा पराग की बेटी का घर में धूम धाम से स्वागत करेगी और खूब प्यार देगी। वहीं गौतम अपनी गंदी चाले चलने से बाज नहीं आएगा।

Published By: chhaya sharma
Published: August 27, 2025 13:44:00 IST

Anupama Today Episode 27 August 2025
Anupama Today Episode 27 August 2025

Anupama Today Episode 27 August 2025 : रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल “अनुपमा” लगातार TRP में नंबर 1 पर बना हुआ हैं, मेकर्स भी सीरियल को मजेदार और चटपटा बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। सीरियल “अनुपम” में आज आपको दिखाया जाएंग कि शो की शुरुआत में अनुपमा गणेश चतुर्थी के त्योहार का इंतेजार करती है और कहती है कि बप्पा का आगमन होने ही वाला है और ये आते है तो सबके दुख र्दद हर लेते है, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसके बाद अनुपमा पराग से कहती है कि गणपती बप्पा हम दोनों को एक नया मौका दे रहे हैं  मुझे एक नया रिश्ता और आपको एक नई सोच और आगे कहती है कि आज से हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा। 

अनुपमा करेगी धूमधाम से प्रार्थना का घर प्रवेश

वहीं पराग अनुपामा से कहता है कि मै चलता हूं, आज मेरी बेटी का ग्रह प्रवेश है आप जानिए और उसके ग्रह प्रवेस की तैयार कीजिए, तो अनुपमा पराग को दिलासा देती है और कहती है कि आप अपने बेटी की चिंता मत कीजिए। वहीं शाह हाउस में पूरा परीवार अनुपना का इंतेजार करता है, ताकी प्रार्थना का ग्रह प्रेवेश हो सके, वहीं अनुपमा मंदिर से घर पहुंचती है और प्रार्थना को कहती है अब तुमहारे पापा ठिक हैं और फिर अच्छे से प्रार्थना का ग्रह प्रवेश कराती है, इस दौरान सब बेहद खुश होते है और कई तरह की इंट्रेस्टिंग रस्मे निभाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं।  

प्रार्थना खो देंगी अपना बच्चा

अनुपमा प्रार्थना का स्वागत अपने घर में बेटी की तरह करती है और इतना प्यार देखकर प्रार्थना की तो आंख ही भर आएंगी और अंश भी प्रार्थना को खूब प्यार करने का वादा करता है और उसकी बातें सुनकर प्रार्थना और भी इमोशनल हो जाती है। वहीं सीरियल “अनुपमा” के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा एक बुरा सपना देखती है, जिसमे गौतम ने अंश और प्रार्थना की जान ले ली है, जिसके बाद उसकी आंख झटके से खुल जाती है और वो चीख कर उठ जाती है। 

गौतम चलेगा अपनी नई चाल 

दूसरी तरफ प्रार्थना की तबियत भी अचानक खराब हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और यह दर्दनाक खबर पूरे परिवार को सदमे में डाल देता है। अंश भी इस खबर से टूट जाता है और बिखर जाता है। दूसरी ओर  गौतम अंश और प्रार्थना पर एक बार फिर वार करने का सोचता है और माही से शादी करने का प्लान बनाता है, ताकी वह शाह हाउस के घर में घुस सके।  

