Anupama Spoiler: TRP में नंबर 1 चल रहा “अनुपमा” में आएगा बड़ा ट्विस्ट! शाह हाउस में छा जाएगा माताम, अनुपम पर लगेगा खून का इल्जाम

Anupama Spoiler 27 August 2025 Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” लगातार TRP में नंबर 1 पर चल रहा है। मेकर्स भी शो की पॉपुलैरिटी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स शो में डाल रहे हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” में अब तक आपने देखा कि पराग घरवालों के खिलाफ जा कर प्रार्थना की शादी में पहुंच जाता है और विदाई के दौरान अपनी बेटी प्राथना को गले लगाकर खूब रोता है और वादा करता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, इतना ही नहीं सबसे सामने अनुपमा को भी धन्यवाद कहता है। वहीं अब सीरियल अनुपमा में महा ट्विस्ट आने वाला है, जो कहानी को बदलकर रख देगा।

TRP में नंबर 1 पर चल रहा सीरियल “अनुपमा” (Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में नंबर 1 पर चल रहा रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि पराग अपनी बेटी से बात करने के बाद जोश में आ जाएगा और बिना देर किए वसुंधरा के पास जाएगा और बेटी के हक के लिए अपनी मां से लड़ाई भी करेगा। दूसरी ओर अनुपमा पूरे परिवार के साथ जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करेगी, जहां एक बहुत बड़ा हादसा होगा, जिसके बाद शाह हाउस में माताम छा जाएगा।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 27 August)

फेमस सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रार्थना की अचानक तबीयत खराब हो जाएगी, जिसे देख सारे घरवाले घबरा जाएंगे और तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाएंगे और इस दौरान प्रार्थना का मिसकैलेज हो जाएगा। इस दर्दनाक खबर को सुनने के बाद अंश की हालत खराब हो जाएगी और वो अंदर से टूट जाएगा। इसके बाद जैसे ही वसुंधरा को प्रार्थना के मिसकैरेज का पता चलेगा, उसके पैरों से जमीन खिसक जाएगी और वो भागी-भागी प्रार्थना के पास पहुंचएगी। प्रार्थना के मिसकैरेज का जिम्मेदार वसुंधरा, अनुपमा को ठहराएंगी और खूब खरी खोटी सुनाएगी।