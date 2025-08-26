Home > मनोरंजन > Anupama Spoiler: मेकर्स ने भरा सीरियल “अनुपमा” में मिर्च-मसाला! फिर शाह हाउस में छाएगा मातम, शादी के बाद तहस-नहस होगी प्रार्थना जिंदगी

Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 26 August: TRP में नंबर 1 पर चल रहा रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” की कहानी में आएगा बड़ा बदलावा, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आने वाला बड़ा भूचाल, देख आपके भी पैरों से जमीन खिसक जाएगी।

Published By: chhaya sharma
Published: August 26, 2025 11:46:00 IST

Anupama Spoiler 26 August 2025 Upcoming Episode: टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” के मेकर्स शो को मजेदार बनाने के लिए भर-भर के मिर्च मसाला डाल रहे हैं, ताकी शो की TRP बिल्कुल कम ना हो। वहीं अब रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” के आने वाले ऐपिसोड में आपको अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट और टर्न्स देखने वाले हैं, शो की कहानी में बदलाव आने वाला है, जो आपको हिलाकर रख देगा। 

TRP में नंबर 1 पर चल रहा सीरियल “अनुपमा” (Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में नंबर 1 पर चल रहे सीरियल “अनुपमा” में आपने अभी तक देखा पराग घर वालों की बिना मर्जी और अपनी मां के खिलाफ जाकर अपनी बेटी प्रार्थना और अंश की शादी में जाता है और विदाई के समय अपने पिता को देख प्रार्थना खूब रोती है। इस दौरान पराग अनुपमा के आगे भी हाथ पैर जोड़ता है। वहीं अब सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में पराग कुछ ऐसा करने वाला है, जिसके बाद पूरा शाह परिवार को सदमा लगने वाला है।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में दिखेंगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 26 August)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” के आने वाले ऐपिसोड में आप देखेंगे कि प्रार्थना और उसके बच्चे को बचाने के लिए पराग अपनी ही मां से लड़ने लगेगा और वसुंधरा के बहस करने पर उससे जवाब देगा कि प्रार्थना और उसके बच्चे को अलग नहीं कर पाएगा। इस बात के बाद ख्याति और वसुंधरा दोनों ही पराग को गलत साबित करने की कोशिश करेंगी। दूसरी ओर जब गौतम को पता चलेगा कि पराग अब प्रार्थना की तरफदारी कर रहा है, तो वो उसे टॉर्चर करने के और नये तरीका ढूंढेगा और शादी के बाद भी गौतम अंश और प्रार्थना शांती से नहीं रहने देगा और उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वहीं प्रार्थना की परेशानी यह खत्म नहीं होने वाली है बल्कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है।

सीरियल “अनुपमा” में प्रार्थना की जिंदगी में आने वाला बड़ा भूचाल (Rupali Ganguly Serial Anupama Spoiler Upcoming Episode) 

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाएगी। इसकी बीच बड़ा भूचाल प्रार्थना की जिंदगी में आने वाला है। दरअसल, जन्माष्टमी के त्योहार में प्रार्थना की तबियत अचानक खराब हो जाएगी और उसका मिसकैरेज हो जाएगा और अपना बच्चा खोते ही प्रार्थना के होश उड़ जाएंगे और पैरों से जमीन खिसक जाएगी। वहीं बच्चे को खोने के बाद अंश टूटकर बिखर जाएगा। जब कोठारी परिवार को पता चलेगा कि अंश और प्रार्थना का बच्चा मर चुका है, तो पूरे शाह हाउस में मातम का माहौल छा जाएगा और हर कोई अंश और प्रार्थना के दर्द को महसूस करेगा। 

सीरियल “अनुपम” में वसुंधरा को लगेगा बड़ा झटका (Show Anupama Upcoming Twist) 

सीरियल “अनुपमा” में दिखाया जाएगा कि अंश और प्रार्थना के बच्चे की मौत का जिम्मेदार पराग अपनी मां को ठहराने वाला है, जिसके बाद अंश और प्रार्थना की वजह से कोठारी परिवार में खूब लड़ाई होगी। वहीं वसुंधरा को जब इस खबर का पता लगेगा तो उसे भी गहरा सदमा लगेगा और वसुंधरा को इस बात का एहसास होगा कि अंश और प्रार्थना को परेशान करके उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है।

