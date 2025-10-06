Anupama Spoiler: सीरियल “अनुपमा” में मचेगा आतंक! सोनू राठौर को देख खोलने लगेगा खून, खतरे में पड़ेगी राही की जान

Anupama Maha Twist Today Episode 6 October: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में इन दिनों बेहद धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इस शो को बेहद पसंद कर रहे हैं. फेमस टीवी सीरियल “अनुपमा” में आपने अब तक देखा कि, अनुपमा को अपने बेटे समर की आत्मा दिखाई देने लगती है और वो उसे देख इमोशनल हो जाती है. अनुपमा, अपने बेटे समय को बताती है कि उसका बेटा अंश बड़ा हो गया है और जल्द ही बाप बनने वाला है और वो समर को दादा कहकर बुलाती है. वही अब सीरियल अनुपमा की कहानी में बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और जो भी बेहद दिलचस्प होने वाला है.

सज-धज कर मंदिर पहुंचेगी अनुपमा (Rupali Ganguly Serial Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमस टीवी शो अनुपमे में आपको आज के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गांव वाले नवरात्रि के खास मौके पर अनुपमा को मंदिर में आने के लिए कहेंगे. अनुपमा सज-धज कर मंदिर पहुंचेगी और माता के दर्शन करेगी. इस दौरान अनुपमा की मुलाकात प्रकाश से होगी. अनुपमा, प्रकाश से अच्छे से बात करेगी, लेकिन बातों ही बातों में प्रकाश उसे धमकाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद अनुपमा भी कम नहीं पड़ेगी और तेवर दिखाते हुए जवाब देगी. इसके बाद अनुपमा को एक बार फिर अपने बेटे समर की आत्मा दिखाई देने वाली है. समर, अपनी मां अनुपमा को बताएगा कि उसकी मौत अनुज की वजह से नहीं बल्कि प्रकाश की वजह से ही हुई थी. ये बात जानते ही अनुपमा सदमे में आने वाली है और वो अब अपने बेटे के हत्यारे प्रकाश को सबक सिखाने के ही दम लेगी

सोनू राठौर को देख गुस्से से पागल होगी अनुपमा (TV Show “Anupama” Spoiler Today Episode 6 October)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा को सोनू दिखने वाली है. सोनू राठौर वहीं आदमी है, जिसकी गोली से समर की मौत हुी थी. उसे देखते ही अनुपमा का पारा हाई होने वाला है और उसके तन बदन में आग लगने वाली है. अब अनुपमा, सोनू राठौर को जेल भिजवाने की कसम खाने वाली है. दूसरी और प्रकाश भी अनुपमा को देखकर चुप रहने वाला नहीं है, उसे पता लगेगा कि अनुपमा उसके खिलाफ साजिश रच रही है. ऐसा होते ही प्रकाश भी अनुपमा के खिलाफ गंदी चाल चलने का सोचेगा और राही को किडनैप करा लेगा. अनुपमा को जल्द ही पता लगेगा कि सोनू और प्रकाश एक दूसरे से मिले हुए है. अनुपमा अपनी बेटी राही को बचाने के लिए जान लगा देने वाली है. इसी बीच प्रकाश के खिलाफ अनुपमा के हाथ कोई बड़ा सबूत लगने वाला है, जिससे वो सबका गेम ओवर करने वाली है .