Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में खड़ा होगा बड़ा बखेड़ा! अनुपमा को हराने के लिए माही चलेगी गंदी चाल, जस्सी से होगी बड़ी गलती

Anupama Maha Twist Today Episode 5 September: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” इन दिनों टीवी पर जमकर धमाल मचा रहा है और लोगों को शो काफी पसंद भी आ रहा है। सीरियल “अनुपमा” में आप आज देखेंगे कि अनुपमा को हराने के लिए माही गंदी चाल चलेगी और पाखी भी इसमें उसका साथ देने वाली है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 5, 2025 11:46:00 IST

Anupama Spoiler 5 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” TRP में सभी सीरियल के छक्के छुड़ा रहा है। शो के धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सीरियल “अनुपमा” के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले से पहले ही अनुपमा और राही का तगड़ा झगड़ा  हो जाता है, जिसकी वीडियो बन जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस बात से अनजान राही अपनी मां को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और दावा करती है कि वो अनुपमा को हराकर देगी। वहीं अब सीरियल अनुपमा की कहानी धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जिसे देख दर्शक हैरान हो जाएंगे।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा बड़ा ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 5 September)

TRP में धमाल मचा रहे रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपीसोड में आप देखेंगे कि राही डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले के स्टेज पर पहुंचेगी, लेकिन इस दौरान वो अनुपमा को जलील करना का कोई मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगी और इस दौरान शो में आया हर इंसान मां-बेटी के झगड़े का मजाक बनाएगा। वही अनुपमा शो के मेकर्स पर खूब भड़क जाएगी और कहेंगी कि वो TRP के लिए रिश्तों की धज्जियां न उड़ाए। इसी बीच माही फीर गंदी चाल चलेगी और अनुपमा के प्रॉप्स चुरा लेगी, ताकी अनुपमा डांस कॉम्पिटिशन में परफॉर्म ना कर पाए और हार जाए। माही की इस गंदी साजिश पाखी भी उसका साथ देने वाली है। प्रॉप्स के गायब होने के बाद डंसर राीज, राही की टीम पर बूरी तरह भड़कने वाली है वहीं सरिता ताई खुल्लम-खुल्ला माही और पाखी पर चोरी का आरोप लगाने वाली है। माही के प्रॉप्स चुराने के बाद, जस्सी भी राही की टीम के प्रॉप्स चुरा लेगी और वो दावा करेगी कि जब तक उनके प्रॉप्स नहीं मिलेंगे, तब तक राही की टीम भी अपने प्रॉप्स नहीं हासिल कर पाएगी और इस धमकी के बाद माही तुरंत सारे डांस प्रॉप्स निकालकर अनुपमा को वापस कर देगी। 

डांस शो के मेकर्स करेंगे विनर अनाउंस (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 5 September)

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले डांस करते हुए जस्सी डांस स्टेप भूल जाएगी और इस बात का फायदा उठाते हुए राही की टीम नाचना शुरू कर देगी, वही वो दावा भी करेगी कि अब अनुपमा की टीम का हारने से कोई नहीं रोक सकता है। वही, डांस शो के मेकर्स भी राही को फिनाले से पहले वाले राउंड का विनर घोषित करेंगे और राही को एक पावर भी देंगी कि वो किसी भी एक टीम को डांस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल सकती है, ऐसे में राही बिना सोचे अनुपमा की टीम का नाम लेगी। लेकिन, मेकर्स अनुपमा को बाहर नहीं होने देंगे। वहीं रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” आपको ये भी दिखाया जाएगा कि स कॉम्पिटिशन के फिनाले में वसुंधरा और बा की भी लड़ाई भी होने वाली है।

