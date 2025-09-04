Anupama Spoiler 4 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में होने वाला खूब तमाशा! डांस कॉम्पिटिशन में होगा अनुपमा और राही तगड़ा कलेश, मारपीट तक पहुंचेगी बात

Anupama Spoiler 4 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” इन दिनों टीवी पर काफी धमाल मचा रहा है। मेकर्स शो में खूब मिर्च मसाला डाल रहे हैं, सीरियल की TRP छप्परफाड़ फाड दे। सीरियल “अनुपमा” के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले में पहुंच जाती है, लेकिन राही वहां बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है और सबके सामने खूब तमाशा करती है। अनुपमा, राही को चुप होने के लिए कहती है और उसे करारा जवाब भी देती है, देविका भी राही के तेवर देख हैरान रह जाती है। वही अब रुपाली गांगुली के इस पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे देख हर कोई दंग रह जाने वाला है।

TRP में छप्परफाड़ रहा है रुपाली गांगुली का सीरियल “अनुपमा” (Rupali Ganguly’s Serial “Anupamaa” Is Breaking The TRP)

टीवी के सबसे पसंदीदा सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपिसोड में आपको दिखेंगे कि जस्सी और पाखी के बीच ठीक फिनाले से बेहद बड़ा झगड़ा होने वाला है और दोनों एक दूसरे को पीटने की धमकी भी देते है, वहीं तुरंत अनुपमा बीच में आ जाती है और दोनों को चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती है और जस्सी, पाखी का सामान फेंकने लगती है और ऐसा होते ही दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों की टीमों के बीच तगड़ी बहस भी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि शाह और कोठारी परिवार के लोग फिनाले देखने आने वाले है और वो ये सब कैसे संभाले

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड की कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 4 September)

वहीं जस्सी और पाखी का झगड़ा देखने के बाद डांस कॉम्पिटिशन के मेकर्स भी परेशान होने वाले हैं और अनुपमा और राही की बहस करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले हैं, जिसका पता जब अनुपमा को लगेगा, तो वो डांस कॉम्पिटिशन के मेकर्स की जमकर क्लास लगाने वाली है और उन्हें खूब सुनाने वाली है। इस सबके बाद फिनाले में अनुपमा और राही एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करने वाले है और इस दौरान दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी देने वाले हैं। अनुपमा और राही के डांस को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करने वाले हैं।

पंडित मनोहर की आँखों में आएंगे आंसू (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 4 September)

रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और राही मिलकर फिनाले में पंडित मनोहर को सम्मान देंगी और सबको बताएंगी की पंडित जी ने कैसे और किस तरह से डांस करने में उन दोनों की मदद की है और डांस कॉम्पिटिशन के मेकर्स भी पंडित मनोहर की खूब तारीफ करेंगे। अपनी इतनी तारीफ और लोगों का इतना प्यार देख पंडित मनोहर बहुत इमोशनल हो जाएंगे और उनकी आँखों में आंसू भी आ जाएंगे। वहीं डांस कॉम्पिटिशन में अनाउंस होगी कि जो भी इस डांस शो का विनर होगा वो अमेरिका जाएगा। सीरियल अनुपमा में डांस फिनाले में जज पूरी कहानी पलटने वाले हैं और सभी टीम को एक थीम देंगे और उसी के हिसाब से सभी को डांस करना होगा, इस बात को सुनते ही अनुपमा और राही को सदमा लगने वाला है।