Anupama Spoiler 26 September अपने बेटे को नौकर बनाएगी अनुपमा! ख्याति गिड़गिड़ा कर मांगेगी माफी

Anupama Spoiler 26 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में आपको एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे दर्शकों को बेहद मजा आ रहा है. फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ अब तक आपने देखा कि अनुपमा देविका का पीछा करती है और अस्पताल पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है की देविका को गंभीर बिमारी है, अस्पताल में देविका अपना फोन गलती से भूल जाती है और वहा एक नर्स अनुपमा को देविका का फोन देती है और इसके बाद उसे देविका पर शक हो जाता है. वहीं अब सीरियल ‘अनुपमा’ में बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है, जिससे अनुपमा की जिंदगी में भूचाल आने वाला है

सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड का मजेदार ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को पता लगेगा कि उसके घर कोई घुस आया है और वो उस चोर को ढूंढेगी, जिसके मिलने के बाद अनुपमा उस चोर को चद्दर में लपेटक खूब मारेगी और बा भी उसका साथ देगी, जिसके बाद अनुपमा को पता लगता है कि वो चोर नहीं उसका बेटा तोषु ही है और उसे देखने के बाद फिर से अनुपमा का पारा हाई हो जाता है और फिर से वो अपने बेटे की क्लास लगती है और वो उसे घर को नौकर बने देगी.

देविका से लिपटकर खूब रोएगी अनुपमा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 26 September)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में आपको आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा को देविका के कैंसर की बीमारी के बारे में पता चलने वाला हैं और उसे ये जानकर बड़ा झटका लगने वाला है और वो देविका से लिपटकर खूब रोएगी. इसके बाद अनुपमा देविका की टू डू लिस्ट पढ़ लेगी और खुद से वादा करेगी कि वो देविका की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी और गर्ल्स ट्रिप का प्लान बनाएगी. इस ट्रिप में किंजल और प्रार्थना भी उनके साथ जाने वाले हैं और इस ट्रिप पर खूब मजा करने वाले हैं. ट्रिप के दौरान राही और अनुपमा का आमना सामना होने वाला है और एक दूसरे को नजरअंदाज करने वाले हैं. देविका अनुपमा को अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कहेगी.