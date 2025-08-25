Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल

Anupama Spoiler 25 August 2025 Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” इस समय TRP में नंबर 1 पर चल रहा है। शो में दिखाये जा रहे ट्विस्ट और टर्न्स लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। वहीं शो को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मेकर्स कई तरह के मिर्च मसाला वाला कंटेंट डाल रहे हैं। लोगों के पसंदीदा शो सीरियल “अनुपमा” के अब तक के एपिसोड में आपने देखा प्रार्थना और अंश की धूमधाम से शादी करवाती है और विदाई के समय प्रार्थना खूब आंसू बहाती है और अपने परिवार को याद करती है। वहीं पराग भी अपनी बेटी की शादी में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाता और प्रार्थना की विदाई में पहुंच जाता है और अपने पिता को देखने के बाद प्रार्थना ओर रोती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। वहीं अब सीरियल अनुपमा की कहानी में अब बड़ा भोचताल आने वाला है, जिसे देख हर कोई हिल जाएंगा।

TRP में नंबर 1 पर चल रहा सीरियल “अनुपमा” (Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में नंबर 1 पर चल रहा सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अंश से शादी के बाद प्रार्थना अनुपमा की तरह शाह परिवार की सारी जिम्मेदारी संभालेगी और इसमें अनुपमा प्रार्थना का सहारा बनेगी और अंश भी उसका साथ देगा। वहीं अब जल्द ही अनुपमा और उसका परिवार मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने वाला है। इस दौरान प्रेम और राही कृष्ण और राधा बनकर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में होगा बड़ा धमाका (Anupama Maha twist In Upcoming Episode)

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि प्रेम और राही कृष्ण और राधा बनकर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस भी देंगे, जिसे देखने के बाद माही जलन से पागल हो जाएगी और उसे एहसास होगा की वो भरी जवानी में विधवा हो चुकी है और दिल की बात और दर्द बांटे के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर गौतम अनुपमा के परिवार में घुसने का प्लान बनाएगा और माही से शादी करने का सोचेगा। पहले तो माही गौतम को नजर अंदाज करेगी, लेकिन अकेलेपन के चलते वह गौतम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी।

सीरियल “अनुपमा” में गौतम बनेगा शाह हाउस के घर का दामाद

वहीं सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार झटका लगने वाला है, क्योंकि गौतम, माही के साथ शादी करके सबको हैरान कर देने वाला है। गौतम रातों रात शाह हाउस के घर का दामाद बन जाएगा और अनुपमा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसे देख बा भी पूरा परिवार सिर पर उठाने वाली है, वहीं इस खबर से कोठारी परिवार को भी बड़ झटका लगने वाला है। माही शादी के बाद तुरंत ख्याति और वसुंधरा के पास जाएगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और सबकी बोलती ही बंद कर देगी।