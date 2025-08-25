Home > मनोरंजन > Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल

Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल

Anupama Maha twist: TRP में नंबर 1 पर चल रहे रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” में बड़ा धमाका होवने वाला है, जिसे देख हर किसी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। गौतम रातों रात शाह हाउस के घर का दामाद बनकर हर किसा को चौका देगा।

Published By: chhaya sharma
Published: August 25, 2025 12:13:34 IST

Anupama Spoiler 25 August 2025 Upcoming Episode
Anupama Spoiler 25 August 2025 Upcoming Episode

Anupama Spoiler 25 August 2025 Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” इस समय TRP में नंबर 1 पर चल रहा है। शो में दिखाये जा रहे ट्विस्ट और टर्न्स लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। वहीं शो को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मेकर्स कई तरह के मिर्च मसाला वाला कंटेंट डाल रहे हैं।  लोगों के पसंदीदा शो सीरियल “अनुपमा” के अब तक के एपिसोड में आपने देखा प्रार्थना और अंश की धूमधाम से शादी करवाती है और विदाई के समय प्रार्थना खूब आंसू बहाती है और अपने परिवार को याद करती है। वहीं पराग भी अपनी बेटी की शादी में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाता और प्रार्थना की विदाई में पहुंच जाता है और अपने पिता को देखने के बाद प्रार्थना ओर रोती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। वहीं अब सीरियल अनुपमा की कहानी में अब बड़ा भोचताल आने वाला है, जिसे देख हर कोई हिल जाएंगा। 

TRP में नंबर 1 पर चल रहा सीरियल “अनुपमा” (Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में नंबर 1 पर चल रहा सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अंश से शादी के बाद प्रार्थना अनुपमा की तरह शाह परिवार की सारी   जिम्मेदारी संभालेगी और इसमें अनुपमा प्रार्थना का सहारा बनेगी और अंश भी उसका साथ देगा। वहीं अब जल्द ही अनुपमा और उसका परिवार मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने वाला है। इस दौरान प्रेम और राही कृष्ण और राधा बनकर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। 

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में होगा बड़ा धमाका (Anupama Maha twist In Upcoming Episode)

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि प्रेम और राही कृष्ण और राधा बनकर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस भी देंगे, जिसे देखने के बाद माही जलन से पागल हो जाएगी और उसे एहसास होगा की वो भरी जवानी में विधवा हो चुकी है और दिल की बात और दर्द बांटे के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर गौतम अनुपमा के परिवार में घुसने का प्लान बनाएगा और माही से शादी करने का सोचेगा। पहले तो माही गौतम को नजर अंदाज करेगी, लेकिन अकेलेपन के चलते वह गौतम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। 

सीरियल “अनुपमा” में गौतम बनेगा शाह हाउस के घर का दामाद 

वहीं सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार झटका लगने वाला है, क्योंकि गौतम, माही के साथ शादी करके सबको हैरान कर देने वाला है। गौतम रातों रात शाह हाउस के घर का दामाद बन जाएगा और अनुपमा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसे देख बा भी पूरा परिवार सिर पर उठाने वाली है, वहीं इस खबर से कोठारी परिवार को भी बड़ झटका लगने वाला है। माही शादी के बाद तुरंत ख्याति और वसुंधरा के पास जाएगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और सबकी बोलती ही बंद कर देगी। 

Tags: AnupamaAnupama 25 august written updateAnupama Maha TwistAnupama NewsAnupama SpoilerAnupama TwistAnupama upcoming episodeAnupama upcoming twistAnupamaaRupali Gangulyserial Anupamashow Anupama
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल
Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल
Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल
Anupama Spoiler: “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, गौतम बनेगा अनुपमा के घर का दामाद, शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में आएगा भूचाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?