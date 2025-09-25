Anupama Spoiler 25 September कोठारी हाउस में छायेगा मातम! पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाएगा गौतम

Anupama Spoiler 25 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों अपने मसालेदार ट्विस्ट और टर्न्स से पूरे टीवी पर धूम मचा रखी है और हर कोई जानना चाहता है कि शो अनुपमा की कहानी में आगे क्या-क्या मजेदार होने वाला है. फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में आपने अब तक आपने देखा कि ख्याति, पराग को बता देती है कि कैसे उसने अनुपमा को डांस कॉम्पिटिशन हराने की साजिश की थी, जिसके बाद पराग का पारा हाई हो जाता है और वो उसे घर से निकलने के लिए बोल देता है, वहीं प्रेम और राही अनुपमा से माफी मांगने पहुंचते हैं और ये देख अनुपमा भी चौंक जाती है. अब अनुपमा की कहानी और भी मजेदार होने वाली है, मेकर्स शो को खूब मसालेदार बनाने वाले है, जिसे देख लोगों को मजा आने वाला है.

सीरियल ‘अनुपमा’ की कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट, मचेगा बवाल (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को पता चलेगी की उसका बेटा तोषु ही उसके घर में चोर बनकर घुस आया है और वो खाना चुरा रहा है और उसे देखते ही अनुपमा का पारा फिर से हाई हो जाता है और वो फिर तोपु की धुलाई करती है और उस पर खूब गुस्सा करती है. वही किंजल भी उसे खूब सुनाती है. सीरियल ‘अनुपमा’ में आपको आगे दिखाएगे कि अनुपमा को पता लगता है कि देविका की तबियत अस्पताल में और भी नाजुक होती जा रही है और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है. जिसकी बेद वो बेहद परेशान हो जाती है और वो देविका का सहारा बनने का फैसला करेगी और इसी वजह से मुंबई जाने से भी मना कर देगीय

गौतम करेगा कोठारी और शाह परिवार को बर्बाद करने की कोशिश (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 25 September)

अनुपमा देविका के आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे वेकेश्न पर ले जाने वाली है, जहा वो अपनी दोस्त के साथ अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पल एंजॉय करने वाली हैं. अनुपमा और देविका के साथ इस ट्रिप पर किंजल और प्रार्थना भी उनके साथ डाने वाले हैं और खूब मजे करने वाले हैं. वहीं इन सब की खुशियों से माही जल कर राख होने वाली है और वो अनुपमा को सबक सिखाने के लिए गौतम से हाथ मिलने वाली है. वही अब माही और गौतम मिलकर कोठारी और शाह परिवार को बर्बाद करने का प्लान बनाने वाले है और पराग को नहीं पता चलेगा की वो कैसे पूरी तरह तबाह होने वाला है