Anupama Maha Twist: सीरियल “अनुपमा” में मिलेगा बेहद मसालेदार ट्विस्ट! आग में झुलसते हुए बचेगी अनुपमा, राही करेगी जान बचाने की कोशिश

Anupama Maha Twist 22 August 2025 Upcoming Episode: टीवी का सबसे चर्चित शो “अनुपमा” TRP में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इस सीरियल ने “क्यों की सास भी कभी बहू थी” को भी पछाड़ दिया है। “अनुपमा” के मेकर्स सीरियल में जान डालने के लिए एक से बड़कर एक महा ट्विस्ट और टर्न्स दे रहे हैं, जो शो को और भी ज्यादा मसालेदार बना रहा है। टीवी सीरियल “अनुपमा” के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा अनुपमा फिर एक बार कोठारी परिवार के मुसिबत बन गई है और वसुंधरा को पूरा यकीन है कि अनुपमा जल्द ही उसके परिवार को तबाह करके रख देगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी पॉपुलर टीवी सीरियल “अनुपमा” के कल के एपिसोड में हमने देखा अनुपमा अंश और प्रार्थना की हल्दी रस्म में खूब लड़ाई-झगड़ा करती है, उसी बीच ख्याति की वजह से माही और अनुपमा का भी जोरदार झगड़ा होता है। वहीं अब सीरियल “अनुपमा” की कहानी में महा ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देख हर कोई हैरान हो जायेगा।







टीवी सीरियल “अनुपमा” में आने वाले एपिसोड का महा ट्विस्ट (Rupali Ganguly Show Anupama Maha Twist )

TRP में सबसे नंबर 1 पर चल रहे टीवी सीरियल “अनुपमा” (Anupama Spoiler) के आज आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम के कारोबार में धोखा देने से पराग तहस-नहस हो जाता है और अंदर से टूट जाता है, जिसे बाद वह घर में अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करता है और सोचता है कि कैसे उसने प्रार्थना से हमेशा साथ रहने का वादा किया था और अपनी बेटी को याद करके पराग बेहद इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद पराग फैसला करता है और घरवालों को बिना बताए अपनी बेटी प्रार्थना और अंश की शादी में पहुंच जायेंगा, जहां प्रार्थना को शादी के जोड़े में देखकर उसकी की आंख भर आएगी और वह कार के पीछे छिपकर खूब रोएगा।







टीवी सीरियल “अनुपमा” का अपकमिंग एपिसोड होगा मजेदार (Rupali Ganguly Show Anupama Spoiler Upcoming Episode 22 August 2025)

टीवी सीरियल “अनुपमा” के आज अपकमिंग एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि लीला वसुंधरा चिढ़ाने के लिए वीडियो कॉल करेगी और प्रार्थना और अंश की शादी दिखाएगी, जिसे देख सुंधरा का दिमाग खराब हो जाएगा और फिर लीला और वसुंधरा की होने लगेगी। दूसरी ओर अनुपमा प्रार्थना की शादी देख समर और अनुज याद करेगी और बा को वनराज की याद आएगी। जहां प्रार्थना और अंश की शादी में खूब धूमधाम देखने को मिलेगी वहीं इस दौरान अनुपमा के साथ एक बड़ा हादसे होने वाला है। “अनुपमा” के आज के एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट में दिखाने वाले हैं कि अनुपमा प्रार्थना और अंश की शादी के मंडप में किसी रसम को करने जाएगी और तबही उसके दुपट्टे में आग लग जाएगी, जिसके बाद राही बेहद परेशानी हो जाएगी और बिना देर किए अनुपमा के दुपट्टे की आग को भुजा देगी राही, अनुपमा की जान को खतरे में देख बेहद डर जाएगी और आग बुझाने के बाद अनुपमा को गले लगा कर कहेगी अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता?