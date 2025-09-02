Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला

Anupama Spoiler 2 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल “अनुपमा” इस समय अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स से TRP में धमाल मचा रहा हैं और लोगों को काफी पसंद आ रहा हैं। वहीं मेकर्स भी शो को चटपटा बनाने के लिए खूब मिर्च मसाला डाल रहे हैं। पॉपुलर सीरियल सीरियल “अनुपमा” में अब तक आपने देखा कि डांसर रानीज को चोट लग जाती है, जिसके बाद अनुपमा को टेंशन होने लगती है और वो सोचती है कि अब वो डांस कंपटीशन कैसे जीतेगी। साथ ही अनुपमा बप्पा से दुआ करती है कि कुछ भी हो पर उसकी टीम फिनाले से बाहर नहीं होनी चाहिए। वहीं अब अनुपमा की आने वाली कहानी धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जो देखने में बेहद दिलचस्प होने वाला है और दर्शकों को बेहद मजा आने वाला है

TRP में बवाल मचा रहा है रुपाली गांगुली का सीरियल “अनुपमा” (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में टॉप पर छाया हुआ टीवी सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और देविका अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और देर रात साथ बातें करते रहेंगे। उसी बीच अंश आयेगा और कहेगा कि आप लोगों को देख ऐसा लग रहा है कि दो सहेलियां कॉलेज की कैन्टीन में बैठकर बातें कर रही हों। वही देविका, अंश और बाकी लोगों को बताएगी कि अनुपमा आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से डांस की क्वीन रही है और हर कोई उसके डांस पर फिदा था। वहीं देविका ये भी कहेंगी की वो अब अनुपमा के साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा लेगी, जिसके सुन अनुपमा बेहद खुश हो जाएगी और उसकी टेंशन भी कम हो जाएगी।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा मसालेदार ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 2 September)

वहीं ये सब बात करते हुए देविका अनुपमा को गले लगा लेगी और कहेंगी की वो उससे आखिरी बार मिल रही है अनुपमा उससे वजह पूछेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है और क्या हुआ है? आने वाले एपिसोड के प्रोमो वीडियो में आगे कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन गॉसिप गलियारों से खबरें है कि देविका को जानलेवा बीमारी है और यहीं नहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया गया है कि देविका को कैंसर हुआ है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है।

खुद को कोसने लगेगा पराग (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today 2 September)

दूसरी ओर पराग को अपनी मां के खिलाफ जाने और उनके सामने जुबान चलाने का ऐहसास होगा और वो बार बार इस घटना के लिए खुद को कोसने लगेगा। वहीं पराग के अतीत का सच जानने के बाद प्रेम बड़ा फैसला करने वाला है और परिवार के खिलाफ जाकर रेस्टोरेंट खोलने वाला है और वो शेफ बनकर काम करना चाहता है। वहीं पराग और राही उसे सपोर्ट करने वाले हैं। वहीं प्रेम के शेफ बनने के फैसला सुन वसुंधरा को सदमा लगने वाला है।