Home > मनोरंजन > Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला

Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला

Anupama Maha Twist Today Episode 2 September: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” में मिलेगा मसालेदार ट्विस्ट। अनुपमा का दामाद प्रेम लेगा बड़ा फैसला, सुन वसुंधरा का पारा होगा हाई। देविका जीताएंगी अनुपमा को डांस कंपटीशन।

Published By: chhaya sharma
Published: September 2, 2025 12:00:15 IST

Anupama Spoiler 2 September
Anupama Spoiler 2 September

Anupama Spoiler 2 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल “अनुपमा” इस समय अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स से TRP में धमाल मचा रहा हैं और लोगों को काफी पसंद आ रहा हैं। वहीं मेकर्स भी शो को चटपटा बनाने के लिए खूब मिर्च मसाला डाल रहे हैं। पॉपुलर सीरियल सीरियल “अनुपमा” में अब तक आपने देखा कि डांसर रानीज को चोट लग जाती है, जिसके बाद अनुपमा को टेंशन होने लगती है और वो सोचती है कि अब वो डांस कंपटीशन कैसे जीतेगी। साथ ही अनुपमा बप्पा से दुआ करती है कि कुछ भी हो पर उसकी टीम फिनाले से बाहर नहीं होनी चाहिए। वहीं अब अनुपमा की आने वाली कहानी धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जो देखने में बेहद दिलचस्प होने वाला है और दर्शकों को बेहद मजा आने वाला है

TRP में बवाल मचा रहा है रुपाली गांगुली का सीरियल “अनुपमा” (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में टॉप पर छाया हुआ टीवी सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और देविका अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और देर रात साथ बातें करते रहेंगे। उसी बीच अंश आयेगा और कहेगा कि आप लोगों को देख ऐसा लग रहा है कि दो सहेलियां कॉलेज की कैन्टीन में बैठकर बातें कर रही हों। वही देविका, अंश और बाकी लोगों को बताएगी कि अनुपमा आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से डांस की क्वीन रही है और हर कोई उसके डांस पर फिदा था। वहीं देविका ये भी कहेंगी की वो अब अनुपमा के साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा लेगी, जिसके सुन अनुपमा बेहद खुश हो जाएगी और उसकी टेंशन भी कम हो जाएगी।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा मसालेदार ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 2 September)

वहीं ये सब बात करते हुए देविका अनुपमा को गले लगा लेगी और कहेंगी की वो उससे आखिरी बार मिल रही है अनुपमा  उससे वजह पूछेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है और क्या हुआ है? आने वाले एपिसोड के प्रोमो वीडियो में आगे कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन गॉसिप गलियारों से खबरें है कि देविका को जानलेवा बीमारी है और यहीं नहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया गया है कि  देविका को कैंसर हुआ है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है।

खुद को कोसने लगेगा पराग (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today 2 September)

दूसरी ओर पराग को अपनी मां के खिलाफ जाने और उनके सामने जुबान चलाने का ऐहसास होगा और वो बार बार इस घटना के लिए खुद को कोसने लगेगा। वहीं पराग के अतीत का सच जानने के बाद प्रेम बड़ा फैसला करने वाला है और परिवार के खिलाफ जाकर रेस्टोरेंट खोलने वाला है और वो शेफ बनकर काम करना चाहता है। वहीं पराग और राही उसे सपोर्ट करने वाले हैं। वहीं प्रेम के शेफ बनने के फैसला सुन वसुंधरा को सदमा लगने वाला है। 

Tags: AnupamaAnupama Maha TwistAnupama SpoilerAnupama Today EpisodeAnupama upcoming episode
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला
Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला
Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला
Anupama Spoiler 2 September : रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में मचेगा बवाल, प्रेम लेगा बावर्ची बनने का फैसला, वसुंधरा होगी गस्से से आग बबुला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?