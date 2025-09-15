Anupama Spoiler 15 September: रुपाली गांगुली का सीरियल होगा मजेदार! कॉम्पिटिशन की प्राइज मनी होगी चोरी, टेंशन सेअनुपमा के फूलेंगे हाथ-पैर
Anupama Spoiler 15 September: रुपाली गांगुली का सीरियल होगा मजेदार! कॉम्पिटिशन की प्राइज मनी होगी चोरी, टेंशन सेअनुपमा के फूलेंगे हाथ-पैर

Anupama Maha Twist Today Episode 15 September: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल “अनुपमा” इन दिनों अपने मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स से हर किसी का दील जीत रहा है और TRP में धमाल मचा रहा है। टीवी शो “अनुपमा” के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि तोषु को लालच आ जाएगा और वो अनुपमा के डांस कॉम्पिटिशन की प्राइज मनी चुरा लेगा।

By: chhaya sharma | Published: September 15, 2025 11:59:01 AM IST

Anupama Spoiler 15 September Upcoming Episode:
Anupama Spoiler 15 September Upcoming Episode:

Anupama Spoiler 15 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सबसे फेमस सीरियल “अनुपमा” अपने जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स के साथ खूब धमाल मचा रहा है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। टीवी शो  “अनुपमा”  में आपने कल देखा अनुपमा डांस कॉम्पिटिशन जीत जाती है और अपने परिवार वालों को उसका साथ देने के लिए जीत का श्रेय देती है. साथ ही अनुपमा पंडित मनोहर को भी सम्मान देती है और भावूक हो जाती है। लेकिन अनुपमा के डांस कॉम्पिटिशन जीतने की खुशी कोठारी परिवार के लोगों को नहीं होती है। वहीं अब अनुपमा की कहानी में और भी खतरनाक ट्वीस्ट आने वाला है, जिससे अनुपमा के जीवन की परेशानिया बढ़ने वाली है। 

सीरियल “अनुपमा” की कहानी में होगी और भी मजेदार (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमस टीवी सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरा मोहल्ला अनुपमा  के डांस कॉम्पिटिशन जीतने की खुशी मनाता है और उसका भव्य स्वागत करता है। इस दौरान अनुपमा की छोटी सी एक फैन उसके हाथ में धनिया मिर्ची थमा देगी, जिसे देखने के बाद अनुपमा बहुत खुश हो जाएगी और वो धनिया हाथ में लेकर खूब डांस करेगी. शाह हाउश में भी अनुपमा की जीत का खुशी का माहोल होगा। इसी खुशी के मौके पर मीडिया वाले भी अनुपमा का इंटरव्यू लेने पहुंचेगे और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे और डांसर रानीज को नौकरानी बताएंगे, जिसके बाद अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा और वो उन्हें बहुत सुनाएगी और कहेगी की डांस करने के लिए ऊंचा या नीचा नहीं देखा जाता

अनुपमा के घर होगी चोरी, टेंशन में आएगा पूरा परिवार (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 15 September)

दूसरी ओर अनुपमा के डांस कॉम्पिटिशन की प्राइज मनी देखकर तोषु को लालच आ जाएगा और मौके का फायदा उठा कर वो विनिंग अमाउंट को चुराने का प्लान बनाएग। वहीं घर में चोरी होने की वजह से अनुपमा के हाथ पैर फूल जाएंगे और वो बहुत टेंशन में आ जाएगी। वहीं अनुपमा से डांस कॉम्पिटिशन के हारने के बाद कोठारी हाउस में  राही की खूब बेइज्जती होगी और ख्याति और वसुंधरा उसका जीना हराम कर देंगी, इतने ताने सुनने के बाद राही सबके सामने अपनी डांस एकेडमी को बंद करने का ऐलान कर देगी, लेकिन प्रेम उसे ऐसा करने के लिए मना करेगा और इसी बीच दोनों का झगड़ा होने वाला है, ये झगड़ा इतना बढ़ जाएगा की राही घर छोड़कर जाने तक का फैसला कर लेगी। ख्याति और वसुंधरा भी राही को एक मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगें और उसे घर से निकालने के लिए जान लगा देंगे। 

