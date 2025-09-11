Anupama Spoiler 11 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में खड़ा होगा बखेड़ा! गौतम चलेगा गंदी चाल, होगी इस शख्स की मौत

Anupama Spoiler 11 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ की कहानी दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही हैं और इसलिए ये शो इस समय TRP लिस्ट में नंबर वन पर छाया हुआ है. सीरियल ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गौतम, अनुपमा को तबाह का कोई मौका नहीं छोड़ेगा और फिर गंदी जाल चलेगा. गौतम एक आदमी को पैसे देगा और अनुपमा को कमरे में बंद करने के लिए कहेगा. अनुपमा उसके जाल में फंस जाएगी और वो खुद को कमरे से बाहर निकालने की खूब कोशिश करेगी. डांस फिनाले शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले अनुपमा के गायब होने से हर जगह हल चल मच जाएगी और अनुपमा की टीम और उसके परिवार वाले उसे ढूंढने लग जाएंगे. वहीं अब अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे अनुपमा की जिंदगी की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

सीरियल “अनुपमा” की कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा, गौतम की गंदी चाल का शिकार हो जाएगी और कमरे में बंद हो जाएगी, जिसके बाद वो बेहद घबरा जाएगी और खुद को कमरे से निकालने की कोशिश करेगी. कमरे में से खुद को निकालने के लिए अनुपमा खिड़की तोड़ने की कोशिश करेगी, जिसके वजह से वो कुर्सी पर चढ़ेंगे और खिड़की तोड़ते हुए जोर से गिर जाएगी, जिसके बाद अनुपमा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होगा. वही पराग को कमरे के बाहर आवाज आएगी और वो अनुपमा को बचाने के लिए दौड़ेगा, जहां वो देखेंगे कि अनुपमा बेहोश पड़ी है।

डांस फिनाले के बाद अनुपमा होगी अंधी (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 11 September)

सीरियल “अनुपमा” में आगे दिखाया जाएगा कि होश में आते ही अनुपमा डांस फिनाले में परफॉर्मेंस देने का फैसला करेगी और उसकी टीम भी उसका साथ देगी. वहीं राही भी डांस कॉम्पिटिशन अनुपमा को हराने के लिए जान लगा देने वाली है और पाखी के साथ मिलकर शैतानी चाल चलने वाली है. लेकिन अनुपमा के खिलाफ उनकी कोई भी चाल काम नहीं करेगी और अनुपमा डांस कॉम्पिटिशन की विनर बन जाएगी। लेकिन, ट्रॉफी के हाथ में आते ही अनुपमा की आंखों की रोशनी चली जाएगी और वो अंधी हो जाएगी और उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है. अपनी मां अनुपमा की ऐसी हालत देखकर राही भी बेहद परेशान हो जाएगी. इस दौरान सबको पता लगेगी की देविका भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और इसी दौरान देविकाका बड़ा फैसला करेगी और कहेगी कि वो अपनी आंखें अनुपमा को देना चाहती है, जिसे सुनते ही अनुपमा बेहद भावुक हो जाएंगी और उसके जाने का गम नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएगी.