Anupama Spoiler 1 September: सीरियल “अनुपमा” में आएगा बड़ा ट्विस्ट! माही रचेगी अनुपमा को तबाह करने का बड़ा षड्यंत्र, देविका निभायेंगी साथ

Anupama Spoiler 1 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल “अनुपमा” अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से TRP लिस्ट में नंबर 1 पर छाया हुआ है। सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा कि डांसर रानीज को चोट लग जाती है, जिसके बाद अनुपमा काफी परेशान हो जाती है और वो बप्पा से दुआ करती है कि कुछ भी हो लेकिन उसकी टीम फिनाले से बाहर न हो। इसके अलावा अनुपमा अनुज को भी बेहद याद करती है। वहीं अनुपमा के आने वाली कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मेकर्स शो में कुटकुट कर मिर्च मसाला भर रहे हैं।

TRP में नंबर 1 पर चल रहा रुपाली गांगुली का सीरियल “अनुपमा” (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में नंबर 1 पर चल रहे सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आपको जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सीरियल “अनुपमा” के आज के एपिसोड में आप देखेंगे की अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ गणेश उत्सव की तैयारी करेगी और इसी बीच उसके घर में देविका की एंट्री होगी और आते ही देविका अनुपमा के गले लगेगी और उससे मिलेगी फिर पूरे शाह परिवार के लोगों से मिलेगी। वहीं अंश भी प्रार्थना को देविका से मिलवाने वाला है।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स (Anupama Maha twist In Upcoming Episode 1 September)

दूसरी ओर अनुपमा को टेंशन होगी कि उसकी डांस पार्टन रानी के चोट लगने के बाद, वो फिनाले तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन अनुपमा की टीम उसका हौसला बढ़ाएगी और सरिता ताई अनुपमा को कहेगी कि वो अपनी टीम के साथ डांस करने के लिए तैयार है, वहीं देविका भी अनुपमा की टीम में शामिल हो जाएगी और कहेगी की वो अनुपमा के साथ स्टेज पर डांस करेगी, ये सुनते ही अनुपमा खुश हो जाएंगी, लेकिन राही को बड़ा सदमा लगेगा।

माही बनाएंगी अनुपमा को तबाह करने का प्लान (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today 1 September)

इसके बाद अनुपमा और देविका अकेले बैठकर पुरानी यादें ताजा करेंगे, देविका याद दिलाएगी कि कैसे कॉलेज के दिनों में वो दोनों पिकनिक जाते थे और बताएंगी की वो उससे आखिरी बार मिल रही है, क्योंकि उसे कोई गंभीर बिमारी है और उसकी मौत होने वाली है। वहीं सीरियल “अनुपमा” में दिखाया जाएगा कि माही अनुपमा को तबाह करने का प्लान बनाएंगी और पाखी को फोन कहेगी कि वो अगर उसका साथ देगी तो वो उसे विनिंग अमाउंट थमा देगी। ऐसा माही इसलिए करेगी, ताकी वह आर्यन की मौत का बदला ले सके।