Anupama Spoiler 1 October: टीवी शो अनुपमा में मचेगा कोहराम! प्रार्थना के बच्चे की होगी मौत, पता लगेगा समर की नाजायज औलाद का
Anupama Spoiler 1 October: टीवी शो अनुपमा में मचेगा कोहराम! प्रार्थना के बच्चे की होगी मौत, पता लगेगा समर की नाजायज औलाद का

Anupama Maha Twist Today Episode 1 October: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में आपको अब तक का धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, शो में आपको दिखाया जायेगा कि प्रार्थना के बच्चे के मरने का आरोप अनुपमा पर लगने वाला हैं और हर कोई उसे कोसने वाला है

By: chhaya sharma | Last Updated: October 1, 2025 12:07:52 PM IST

Anupama Maha Twist Today Episode 1 October
Anupama Maha Twist Today Episode 1 October

Anupama Spoiler 1 October Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ अपने मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रहा हैं. मेकर्स भी शो को धांसू बनाने के लिए खूब मिर्च मसाला भर रहे हैं। फेमस टीवी शो अनुपमा में अब तक आपने देखा कि अनुपमा अपनी पूरी गर्ल गैंग के साथ ट्रिप पर निकल जाती है. राही और माही भी इस ट्रिप पर अनुपमा के साथ होते हैं. ट्रिप के दौरान एक आदमी राही के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है. जिसे देख अनुपमा का पारा हाई हो जाता है और वो उसे धमकाती है और पीछे हटने को बोलती हैं. अनुपमा की पूरी गर्ल गैंग को देख डर जाता है और भाग जाता है. वहीं अब शो अनुपमा की कहानी  और भी दिलचस्प होने वाली है, जिससे टीवी सीरियल की TRP छप्पर फाड़ देगी 

अनुपमा के सपने में आयेगा बेटा समर, खोलेगा वनराज की पोल आयेगा खौफनाक ट्विस्ट (Rupali Ganguly Serial Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

टीवी के सबसे फेमस सीरियल अनुपमा के आज के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा ट्रिप के दौरान एक सपना देखेगी, जिसमें उसे अपना बेटा समय नजर आने वाला है और वो उसे बतायेगा कि उसकी मौत अनुज की वजह से नहीं हुई है. जिसके बाद अनुपमा इमोशनल हो जाती है और वो खूब रोएगी. अनुपमा के सामने समर वनराज की पोल खोलने वाला है. इसके अलावा समर अनुपमा को बताएगा कि डिंपी के अलावा वो किसी और से प्यार करता था और उसकी एक नाजायज औलाद भी है. जिसे सुन अनुपमा को सदमा लगेगा. अनुपमा समर की इस औलाद को तलाशने का सोचेगी अनुपमा को यकीन ही नहीं होगा की समर की नाजायज औलाद है, वही वो शाह परिवार के लोगों को भी ये सच बताएगी और परिवार के सभी लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि समर का डिंपी के अलावा किससे रिश्ता था.

अनुपमा पर लगेगा बड़ा आरोप (TV Show “Anupama” Spoiler Today Episode 1 October)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में आप आगे देखेंगे कि जैसे ही अनुपमा का सपना टूटेगा, वैसे ही ट्रिप के दौरान उसकी बस का एक्सीडेंट हो जएगा. इस भयानक हादसे में अनुपमा के साथ काफी लोग घायल होंगे, लेकिन प्रार्थना इस एक्सीडेंट  में अपना बच्चा खो देगी. इस खंबर को सुनते ही हर किसी को सदमा लग जायेगा. प्रार्थना के बच्चे के मरने का आरोप हर कोई अनुपमा में लगाने वाला है. अंश भी अपना बच्चा खोने की वजह से अनुपमा से नफरत करना शुरू कर देगा. प्रार्थना के बच्चे की मौत होते ही शाह हाउस में भी मातम छाने वाला है 

