Anupama spoiler: अनुपमा के फैसले से टूटा प्रेम का सपना, गौतम तीसरी बार करेगा शादी

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Anupama spoiler 08 April 2026: स्टार प्लस के चर्चित शो ‘अनुपमा’ में इन दिनों कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है. आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परीक्षा, गलत फैसलों का असर और घर के भीतर बढ़ता तनाव देखने को मिलेगा. इस बार अनुपमा का एक फैसला न सिर्फ प्रेम की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे परिवार में हलचल मचा देगा.
अनुपमा का फैसला बना प्रेम के सपनों की राह में रुकावट
गोवा से अहमदाबाद लौटने के बाद अनुपमा अपनी नई नौकरी को लेकर संघर्ष कर रही है. काफी मुश्किलों के बाद उसे एक रेस्टोरेंट की जांच का काम मिलता है. इसी सिलसिले में वह एक ऐसे रेस्टोरेंट तक पहुंचती है, जो दरअसल प्रेम का सपना होता है. जांच के दौरान अनुपमा को वहां कुछ कमियां नजर आती हैं और नियमों के तहत वह उस रेस्टोरेंट को खुलने से पहले ही बंद करने का फैसला ले लेती है. लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह उसी प्रेम का रेस्टोरेंट है, जिससे उसका गहरा रिश्ता है. जब प्रेम को सच्चाई का पता चलता है कि उसकी ही अनुपमा मां ने उसका सपना तोड़ दिया, तो वह पूरी तरह टूट जाता है और गहरे सदमे में चला जाता है.
माही का फूटा गुस्सा, मीडिया के सामने खोले राज
दूसरी ओर, माही अब चुप रहने के मूड में नहीं है. वह खुलकर सामने आती है और मीडिया के जरिए अपने ससुराल वालों की पोल खोल देती है. माही का यह कदम पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि वह गौतम को लेकर ऐसा खुलासा कर देती है, जिससे उसकी छवि पर गहरा असर पड़ता है. माही का आरोप है कि गौतम ने गलत काम किए हैं, जिससे समाज में उसकी बदनामी शुरू हो जाती है.
परिवार में मचा बवाल, अनुपमा पर उठे सवाल
अनुपमा के फैसले के बाद घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है. तोशु अपनी मां पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें बेहद कठोर शब्द कहता है, वहीं वसुंधरा भी अनुपमा को खरी-खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटती.
परिवार के भीतर बढ़ती नाराजगी और आरोप-प्रत्यारोप से रिश्तों में दरार साफ नजर आने लगती है. प्रेम का काम ठप होने के बाद अनुपमा एक नया फैसला लेती है. वह दिग्विजय के बंद पड़े रेस्टोरेंट को दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी उठाती है. हालांकि, अनुपमा का यह कदम सभी को पसंद नहीं आता. खासकर राही को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह इस फैसले से काफी नाराज हो जाती है.
गौतम की तीसरी शादी से बढ़ेगा ड्रामा
कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है, जब अनुपमा की वापसी के साथ ही गौतम अपनी तीसरी शादी की तैयारी में जुट जाता है. यह खबर सामने आते ही घर में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है. पहले से ही तनाव में चल रहे परिवार के लिए यह फैसला और मुश्किलें खड़ी कर देता है.