Anupama spoiler: अनुपमा के फैसले से टूटा प्रेम का सपना, गौतम तीसरी बार करेगा शादी

Anupama spoiler 08 April 2026: स्टार प्लस के चर्चित शो ‘अनुपमा’ में इन दिनों कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है. आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परीक्षा, गलत फैसलों का असर और घर के भीतर बढ़ता तनाव देखने को मिलेगा. इस बार अनुपमा का एक फैसला न सिर्फ प्रेम की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे परिवार में हलचल मचा देगा.

अनुपमा का फैसला बना प्रेम के सपनों की राह में रुकावट