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नई साजिश, नया मुकाबला और चुनौती, अनुपमा में आने वाला है बड़ा धमाका, एक साथ आए कई  ट्विस्ट

Anupama food competition: ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. फूड कॉम्पटिशन के लिए अनुपमा की टीम का चयन हो जाएगा, जिससे वह और उसकी पूरी टीम खुशी से झूम उठेगी. दूसरी तरफ प्रेम और श्रुति इस प्रतियोगिता को निजी जंग बनाकर देख रहे हैं. चाकू की धार के बहाने दोनों अनुपमा पर तंज कसेंगे, लेकिन अनुपमा प्यार और मेहनत की ताकत का संदेश देकर जवाब देगी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 15, 2026 12:31:03 PM IST

अनुपमा के घर में जश्न तो कोठारी मेंशन में तनाव
अनुपमा के घर में जश्न तो कोठारी मेंशन में तनाव


Anupama food competition: स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ‘अनुपमा’ में आने वाले एपिसोड्स में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. एक तरफ शाह परिवार ईशानी और बंकू की शादी को लेकर बंटा हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ फूड कॉम्पटिशन को लेकर अनुपमा और प्रेम-श्रुति के बीच टकराव और भी तेज हो जाएगा. अनुपमा की टीम के कॉम्पटिशन में चयन की खबर जहां उसके लिए खुशी लेकर आएगी, वहीं यह खबर प्रेम और श्रुति के लिए नई चुनौती बन जाएगी. अब मुकाबला सिर्फ खाना बनाने का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और अहंकार की लड़ाई का रूप लेता दिखाई देगा.

अनुपमा की बड़ी जीत से बदलेगा खेल

टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार अपनी-अपनी लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है. जहां शाह परिवार के भीतर रिश्तों को लेकर तनाव बढ़ रहा है, वहीं अनुपमा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करती दिखाई देगी. आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फूड कॉम्पटिशन के लिए अनुपमा की टीम का चयन हो जाता है. यह खबर सुनते ही अनुपमा खुशी से झूम उठेगी और पूरे परिवार को इसकी जानकारी देगी. वह बताएगी कि महज 10 दिन बाद प्रतियोगिता की शुरुआत होने वाली है.

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ईशानी की शादी के बीच आई खुशखबरी

कहानी में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आएगा जब ईशानी और बंकू की शादी को लेकर पाखी पूरे परिवार से बहस कर रही होगी. घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होगा, लेकिन तभी अनुपमा की खुशी भरी चीख सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी. जब परिवार वाले वजह पूछेंगे, तब अनुपमा बताएगी कि उसकी टीम फूड कॉम्पटिशन में सिलेक्ट हो गई है. यह सुनकर कैफे से जुड़े सभी लोग बेहद खुश हो जाएंगे और जश्न का माहौल बन जाएगा.

लीला की एक बात ने बढ़ाई नई चिंता

जहां बाकी लोग इस सफलता का जश्न मना रहे होंगे, वहीं लीला की नजर एक ऐसे पहलू पर जाएगी जिसे कोई और नहीं देख पाएगा. लीला ध्यान दिलाएगी कि फूड कॉम्पटिशन की शुरुआत शादी के मुहूर्त के तुरंत बाद होने वाली है. उसकी यह बात आने वाले एपिसोड्स में शादी और प्रतियोगिता के बीच टकराव की तरफ इशारा करती नजर आएगी. संकेत साफ हैं कि अनुपमा को एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ सकता है.

कोठारी मेंशन तक पहुंची खबर

अनुपमा की सफलता की खबर ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी. जल्द ही यह जानकारी कोठारी मेंशन तक भी पहुंच जाएगी. पहले से ही इस प्रतियोगिता को व्यक्तिगत लड़ाई बना चुके प्रेम और श्रुति के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं होगी. दोनों इस मुकाबले को हेल्दी कॉम्पटिशन की तरह नहीं बल्कि जीत-हार की जंग के रूप में देख रहे हैं. अनुपमा की टीम के चयन के बाद दोनों के भीतर की नाराजगी और बढ़ती दिखाई देगी.

चाकू की धार के बहाने छिड़ी जुबानी जंग

आने वाले एपिसोड में एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिलेगा, जब गली में चाकू-छुरियों पर धार लगाने वाला पहुंचेगा. अनुपमा अपने कैफे से चाकू लेकर बाहर आएगी, वहीं प्रेम और श्रुति भी उसी जगह मौजूद होंगे. यहीं पर इशारों-इशारों में एक नई जुबानी जंग शुरू होगी. श्रुति प्रेम से कहेगी कि उसे अपने लिए एक इम्पोर्टेड चाकू मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि चाकू की धार ऐसी होनी चाहिए जो शीशे तक को काट सके. इसके बाद वह विरोधियों को काटने जैसी बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से अनुपमा पर निशाना साधेगी.

अनुपमा ने प्यार और मेहनत का दिया जवाब

श्रुति और प्रेम की बातों को समझते हुए भी अनुपमा अपना संयम नहीं खोएगी. वह उसी अंदाज में जवाब देगी, लेकिन उसके शब्दों में कटाक्ष नहीं बल्कि सकारात्मक सोच होगी. अनुपमा दिग्विजय से कहेगी कि उनका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि अच्छा खाना खिलाना है. वह कहेगी कि खाने का स्वाद चाकू की धार से नहीं बल्कि उसे बनाने वाले के प्यार और मेहनत से लोगों तक पहुंचता है. अनुपमा की यह बात साफ कर देगी कि वह इस प्रतियोगिता को सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मानती है, न कि किसी से बदला लेने का जरिया.

नफरत के आगे बेअसर हुई अनुपमा की सीख

हालांकि अनुपमा की बात प्रेम और श्रुति तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन दोनों के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा. नफरत और प्रतिस्पर्धा की भावना से भरे प्रेम और श्रुति इस मुकाबले को हर हाल में जीतने की जिद में दिखाई देंगे. ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में फूड कॉम्पटिशन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुपमा और उसके विरोधियों के बीच प्रतिष्ठा की जंग बनता नजर आएगा. कहानी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे देखकर साफ है कि अनुपमा के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ने वाली हैं. एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां और शादी का माहौल होगा, तो दूसरी तरफ फूड कॉम्पटिशन की तैयारी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपने विरोधियों की साजिशों को मात देकर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर पाएगी या फिर प्रेम और श्रुति उसके रास्ते में नई मुश्किलें खड़ी करेंगे.

Tags: anupama food competitionanupama spoilers
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