टीवी स्टार अनुपमा ने दुर्गा पूजा में किया सबको हैरान, बेटे के लिए माँ का छलक उठा प्यार !

दुर्गा पूजा 2025 में रूपाली गांगुली ने अपने बेटे रुद्राक्ष के साथ प्यारी बॉन्डिंग दिखाई, उनका ग्लैमरस लुक और मां-बेटे के क्यूट अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया, रूपाली टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं

By: Anuradha Kashyap | Published: October 3, 2025 7:40:35 AM IST

दुर्गा पूजा का त्योहार हर साल बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाता है और यह फेस्टिवल न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का भी अवसर बन जाता है. इस साल की दुर्गा पूजा खास रही क्योंकि इस अवसर पर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी मौजूद थीं, उनके पंडाल पहुंचते ही सेलिब्रेशन में चार चाँद लग गए. जैसे ही रूपाली वहां पहुंची फोटोग्राफर्स और फैंस की नजरें सिर्फ उन पर ही टिक गईं, उनकी मौजूदगी ने न केवल पूजा की शोभा बढ़ाई बल्कि सभी का ध्यान भी खींच लिया .

बेटे रुद्राक्ष संग नजर आई क्यूट बॉन्डिंग 

रूपाली गांगुली टीवी की दुनिया की सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि वह अपने बेटे रुद्राक्ष की फेवरेट भी हैं, इस साल दुर्गा पूजा के वो अपने बेटे के साथ दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची हैं और इसी दौरान उनका बेटे के साथ का क्यूट बॉन्ड देखने लायक था. पूजा के समय रूपाली अपने बेटे को गले लगाती नजर आईं, और उनके चेहरे पर ममता, स्नेह और प्यार की झलक साफ दिखाई दे रही थी. रुद्राक्ष भी अपनी मां के साथ बेहद खुश और निश्चिंत दिख रहे थे, उनके चेहरों पर मासूमियत और ख़ुशी की झलक हर किसी का दिल जीत रही थी.

कौन है रुपाली गांगुली?

रूपाली गांगुली एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और वह फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उनके पिता अनिल गांगुली एक डायरेक्टर थे. रूपाली ने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी और केवल 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की फिल्म “साहिब” में एक्टिंग की थी. रूपाली ने कई हिट टेलिविजन शो में काम किया है, जिसमे बा बहू और बेबी (2005), परवरिश – कुछ खट्टी कुछ मीठी (2011) शमिल हैं इसके अलावा, वह अभी स्टारप्लस के टीवी शो अनुपमा में नजर आ रही हैं.

