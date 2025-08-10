अरे टॉयलेट के बाहर Anupam Kher ने ये क्या देख लिया! वीडियो बनाने पर हो गए मजबूर, देख आपका भी हिल जाएगा दिमाग…

Anupam Kher over public toilets: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया हमेशा एक्टिव रहते है। वह अक्सर अपनी फिल्म के प्रमोशन और अहम मुद्दों को लेकर वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में एक्टर ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उऩ्होंने टॉयलेट के बाहर दरवाजे पर लगे साइन बोर्ड को लेकर बात की है। उन्होंने अपने फैंस से सवाल करते हुए पूछा है कि पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट के बाहर लगे साइन बोर्ड को लेकर क्या कभी आपको भी कन्फ्यूजन हुआ है।

एक्टर ने फैंस से पूछा सवाल

यह वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग उनके इस सवाल से रिलेट भी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक्टर कह रहे हैं कि- मेरे एक बात समझ नहीं आती, कि आजकल टॉयलेट्स के बाहर बताने के लिए कि कौन सा महिलाओं के लिए है यहा कौन सा पुरूषों के लिए इस तरह की पेंटिंग और साइन बनाए जाते हैं, कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। चाहे रेस्टोरेंट्स हो या थिएटर के बाहर। मुझे ये नहीं समझ आता कि सिंपल क्यों नहीं रखा जाता इसे, जैसे पहले हुआ करता था। मैं एक स्टूडियो के बाहर खड़ा हूं और यहां ऐसे साइन बोर्ड हैं, जिन्हें देखकर मुझे समझने में देर हो रही है कि कौन सा स्त्री का है और कौन सा पुरुष का। इन्हें सिंपल क्यों नहीं रखा जाता है।