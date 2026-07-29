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किसी को भगा लाए, तो कोई और इन्हीं की बीवी लेकर फरार; 3 शादी के बाद भी अकेले रह गए अनूप जलोटा, अब करेंगे चौथी शादी?

Anup Jalota: भारत के ‘भजन सम्राट’ अनूप जलोटा सिंगिंग के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने अपने जीवन में तीन शादियां कीं, लेकिन फिर भी अकेले रहे गए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 29, 2026 3:17:17 PM IST

अनूप जलोटा के अफेयर और शादी की पूरी कहानी
अनूप जलोटा के अफेयर और शादी की पूरी कहानी


अनूप जलोटा, भजन गायन की दुनिया के महारथी माने जाते हैं. उनके कई ऐसे भजन जो हर रोज लोग गुनगुनाते हैं. सिंगर की लव  और मैरिज लाइफ काफी चर्चित रही है. भजन गायक अनूप जलोटा एक लड़की से इतना प्यार करते थे कि उसे भगा ले गए थे. फिर उन्हीं की बीवी को कोई और भगा ले गया था. 

परिवार के खिलाफ जाकर की पहली शादी

अनूप जलोटा को अपना पहला प्यार सोनाली सेठ में मिला. सोनाली एक गुजराती परिवार से हैं और वह प्लेबैक, गजल और भजन गायिका भी हैं. संगीत की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें अनूप जलोटा से प्यार हो गया और दोनों ने अपने-अपने परिवारों की मंजूरी के बिना घर से भागकर शादी कर ली.

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कोई और भगा ले गया उनकी पत्नी

अनूप जलोटा और सोनाली सेठ की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी. और दोनों का तलाक हो गया. इसकी वजह थे जाने माने  गायक रूप कुमार राठौड़. रूप कुमार को सोनाली सेठ से प्यार हो गया था. बताया जाता है कि अनूप जलोटा से संगीत सीखते-सीखते रूप कुमार का उनके घर आना-जाना बढ़ा, जहां उनकी नजदीकियां अनूप की पहली पत्नी सोनाली सेठ से बढ़ गईं. और एक-दूसरे को दिल दे बैठे. 

दूसरी शादी अरेंज्ड मैरिज थी

भजन गायक अनूप जलोटा की दूसरी शादी बीना भाटिया से की थी, जो अरेंज्ड मैरिज थी. लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चली और तलाक पर खत्म हुई.

तीसरी शादी भी नहीं चल सकी

बीना भाटिया के साथ शादी टूटने के बाद, अनूप जलोटा ने मेधा गुजराल से शादी की. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि मेधा भारत की राजनीति और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दोनों से जुड़ी थीं. एक तरफ़, वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की भतीजी थीं और दूसरी तरफ. वह मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर की पहली पत्नी थीं. यह शादी अच्छी चल रही थी और इस जोड़े का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने आर्यमन रखा. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था और 2014 में दुर्भाग्य से लिवर फेल होने और दूसरे हार्ट अटैक के कारण मेधा का निधन हो गया, जिससे अनूप जी प्यार के मामले में तीसरी बार बदकिस्मत साबित हुए.

क्या करेंगे चौथी शादी?

इसके बाद अनूप जलोटा बिग बॉस 12 में नजर आए. जहां उनकी मुलाकात एक्ट्रेस जसलीन मथारू से हुई. बताया गया दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इसे बाद में खारिज कर दिया गया. बताया गया कि ये सिर्फ पब्लिक स्टंट था. 

यह खबर भी पढ़ें: Lock Upp 2 में हुई Hina Khan की एंट्री! शिल्पा शिंदे की करेंगी खटिया खड़ी; सालों बाद हुआ सामना

Tags: anup jalotaanup jalota affairs
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