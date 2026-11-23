Koi Mil Gaya Actor Wedding: एक्टर अनुज पंडित शर्मा, जो 2003 की फिल्म ‘कोई… मिल गया’ में बिट्टू सरदार के रोल से दर्शकों के बीच मशहूर हुए, उन्होंने डॉ. प्रभज्योत चावला से शादी कर ली है. कपल ने एक छोटी सी सेरेमनी में अपनी शादी का जश्न मनाया, एक्टर ने इस मौके की तस्वीरें और पल सोशल मीडिया पर शेयर किए. तस्वीरों ने फिल्म के फैंस के लिए उनके पसंदीदा किरदार की यादें भी ताज़ा कर दी हैं. इस सेलिब्रेशन में हिंदू और सिख शादी के रीति-रिवाज एक साथ हुए. कपल ने गुरुद्वारे में शादी की ऑफिशियल फॉर्मैलिटी पूरी करने से पहले पवित्र अग्नि के चारों ओर पारंपरिक फेरे लिए.

सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

इस मौके पर, अनुज ने बारीक कढ़ाई वाली ऑफ-व्हाइट शेरवानी पहनी थी, जबकि प्रभज्योत ने पारंपरिक लाल दुल्हन का लहंगा चुना. सेरेमनी से शेयर की गई तस्वीरों में उनके सेलिब्रेशन की एक झलक दिखी. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक, डॉ. प्रभज्योत चावला एक हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म की फाउंडर हैं और फिटनेस स्पेस से भी जुड़ी हैं.

अनुज पंडित शर्मा का फ़िल्म और टेलीविज़न करियर

अनुज, जिन्हें अनुज अनिल शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार 2003 में ऋतिक रोशन की फ़िल्म कोई… मिल गया में बिट्टू सरदार के रोल से चर्चा में आए थे. वह उसी साल फ़िल्म डरना मना है में भी दिखे थे. इसके बाद उन्होंने से सलाम इंडिया (2007) और टोटल सियापा (2014) में काम किया, जहाँ उन्होंने यामी गौतम के किरदार के भाई मानव का रोल किया.

टेलीविज़न पर, अनुज ने परवरिश के दूसरे सीज़न में जोगिंदर “जोगी” खुराना का रोल किया, जो 2015 और 2016 के बीच एयर हुआ था. बाद में वह कॉमेडी सीरीज़ आदत से मजबूर (2017–2018) में सनी के रोल में दिखे. उनका करियर डिजिटल एंटरटेनमेंट में भी बढ़ा. 2021 में, उन्होंने शॉर्ट-फ़ॉर्म कॉमेडी वेब सीरीज़ बामिनी एंड बॉयज़ में उत्पल का रोल किया, जो डिज़्नी+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी.

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