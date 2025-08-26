अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Anu Malik Talk About Amaal Mallik: इन दिनों बॉलीवुड सिंगर अमाल मलिक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह हाल ही में भारत के सबसे पॉपूलर रियलीटी शो बिग बॉस 19 में हिस्सा ले चुके हैं। इससे पहले भी अमाल मलिक काफी चर्चाओं में शामिल रहे हैं। अमाल ने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था। साथ ही अपने अंकल अनु मलिक को लेकर भी कई खुलासे किए थे। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इन सबके बावजूद अनु मलिक अपने भतीजे पर प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं।

अनु मलिक ने अमाल को कहा जिगर का टुकड़ा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अनु मलिक ने अमाल को लेकर बातचीत की। इंस्टेंट बाॅलीवुड से बातचीत के दौरान अनु मलिक ने कहा कि- डब्बू मलिक और अब्बू मलिक दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं। उनके बच्चे अमाल औऱ अरमान को हमारी जान है। बाकी बात रही गुस्से की, तो गुस्सा भी एक तरह की मोहब्बत ही होती है। हम सभी एक थे और एक ही रहने वाले है।







अमाल मलिक ने तोड़ दिए थे सारे रिश्ते

दरअसल हाल ही में अमाल मलिक ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में अनु मलिक पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि- पिता डब्बू मलिक के करियर को अनु मलिक ने ही आगे नहीं बढ़ने दिया था। फिर जब मीटू मूवमेंट के वक्त अनु मलिक पर आरोप लगे थे, तो मैने उनका साथ नहीं दिया था, कयोंकि मेरे लिए वह मेरा परिवार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। लेकिन उन पर लगे आरोपों के कारण मुझे शर्मिंदा जरूर होना पड़ा था। जब इतने सारे लोग एक साथ उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो उन आरोपों में कुछ तो सच होगा ही।

सलमान खान के शो में धमाल मचा रहे अनु मलिक

अमाल ने आगे कहा था कि- मैं अपने रिश्ते के कारण पहले पब्लिक प्लेस में उन्हें सम्मान दे दिया करता था। लेकिन अब सच सामने आने के बाद हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। मेरा उनके परिवार से किसी तरह का कोई नाता नहीं है। बता दें कि, हाल ही में शुरू हुए सलमान खान के शो में अमाल मलिक शामिल हुए हैं। इस शो में उन्होंने कई राज से पर्दा उठाया है।

