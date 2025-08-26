Home > मनोरंजन > अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Anu Malik On Amaal Mallik: बॉलीवुड की फैमिली के बीच अक्सर वाद विवाद देखने को मिलता रहता है। इस लिस्ट में सिंगर अनु मलिक का परिवार भी शामिल है। हाल ही में अमाल मलिक ने सलमान खान के पॉपूलर रियलिटी शो में एंट्री ली है। अमाल अनु मलिक के भतीजे हैं। इस बीच अब अनु मलिक ने अपने परिवार में चल रहे विवाद को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ ली है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 26, 2025 11:13:00 IST

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Anu Malik Talk About Amaal Mallik: इन दिनों बॉलीवुड सिंगर अमाल मलिक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह हाल ही में भारत के सबसे पॉपूलर रियलीटी शो बिग बॉस 19 में हिस्सा ले चुके हैं। इससे पहले भी अमाल मलिक काफी चर्चाओं में शामिल रहे हैं। अमाल ने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था। साथ ही अपने अंकल अनु मलिक को लेकर भी कई खुलासे किए थे। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इन सबके बावजूद अनु मलिक अपने भतीजे पर प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। 

अनु मलिक ने अमाल को कहा जिगर का टुकड़ा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अनु मलिक ने अमाल को लेकर बातचीत की। इंस्टेंट बाॅलीवुड से बातचीत के दौरान अनु मलिक ने कहा कि- डब्बू मलिक और अब्बू मलिक दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं। उनके बच्चे अमाल औऱ अरमान को हमारी जान है। बाकी बात रही गुस्से की, तो गुस्सा भी एक तरह की मोहब्बत ही होती है। हम सभी एक थे और एक ही रहने वाले है।

View this post on Instagram

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)



अमाल मलिक ने तोड़ दिए थे सारे रिश्ते

दरअसल हाल ही में अमाल मलिक ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में अनु मलिक पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि- पिता डब्बू मलिक के करियर को अनु मलिक ने ही आगे नहीं बढ़ने दिया था। फिर जब मीटू मूवमेंट के वक्त अनु मलिक पर आरोप लगे थे, तो मैने उनका साथ नहीं दिया था, कयोंकि मेरे लिए वह मेरा परिवार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। लेकिन उन पर लगे आरोपों के कारण मुझे शर्मिंदा जरूर होना पड़ा था। जब इतने सारे लोग एक साथ उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो उन आरोपों में कुछ तो सच होगा ही। 

Kaccha Badam गर्ल ने एक बार फिर ढाया कहर, लाल साड़ी में Anjali Arora ने लगाया हॉटनेस का तड़का..!

सलमान खान के शो में धमाल मचा रहे अनु मलिक

अमाल ने आगे कहा था कि- मैं अपने रिश्ते के कारण पहले पब्लिक प्लेस में उन्हें सम्मान दे दिया करता था। लेकिन अब सच सामने आने के बाद हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। मेरा उनके परिवार से किसी तरह का कोई नाता नहीं है। बता दें कि, हाल ही में शुरू हुए सलमान खान के शो में अमाल मलिक शामिल हुए हैं। इस शो में उन्होंने कई राज से पर्दा उठाया है। 

Bigg Boss 19: पहले हफ्ते की नॉमिनेशन लिस्ट ने मचाया तहलका, Gaurav Khanna से लेकर Tanya Mittal तक दांव पर लगी किस्मत

Tags: Amaal Malikanu malikbigg boss 19salman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…
अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…
अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…
अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?