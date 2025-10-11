15 साल की बच्ची के सामने अनु मलिक ने दिखाया था वहशीपन, गाने के बदले मांगा किस और…
अनु मलिक भी बॉलीवुड के उन बदनाम लोगों में से एक हैं जिनपर कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 11, 2025 12:37:32 PM IST

Anu Malik Shweta Pandit controversy: म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक (Anu Malik) फिल्म इंडस्ट्री में सालों से हैं. उन्होंने कई अनगिनत गाने कंपोज किए और नाम कमाया लेकिन 2017 में मीटू मूवमेंट के दौरान उनका नाम विवादों में भी फंस चुका है. अनु मलिक पर कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. फिल्म इंडस्ट्री में काम करने इन महिलाओं ने अपनी आपबीती में साफ कहा था कि अनु मलिक काम के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते थे. अनु पर सिंगर श्वेता पंडित (Shweta Pandit) ने भी यौन शोषण के आरोप लगाए थे. आइए जानते हैं कि श्वेता ने अनु मलिक के खिलाफ क्या खुलासे किए थे. 

गाने के बदले किस मांगा: श्वेता 
श्वेता ने अपनी मीटू स्टोरी 2017 के आसपास ट्विटर पर शेयर की थी. इस दौरान उन्होंने लिखा था, 2001 की बात है, मैं फिल्म मोहब्बतें के बाद काम की तलाश में थी क्योंकि उस फिल्म के बाद मैं बतौर लीड सिंगर लॉन्च हो गई थी. एक दिन अनु मलिक के मेनेजर मुस्तफा ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि अनु मलिक मुझसे मिलना चाहते हैं. मुझे एंपायर स्टूडियो में मिलने को कहा गया, मैं मां के साथ गई. उस दौरान स्टूडियो में सुनिधि चौहान और शान के साथ फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे. मैं वेट करती रही फिर अनु मलिक ने मुझे अंदर बुलाया. उन्होंने मुझे बगैर म्यूजिक कोई गाना सुनाने को कहा, मैंने उन्हें गाना सुनाया जो कि उन्हें अच्छा भी लगा, फिर उन्होंने तपाक से कहा, मैं तुम्हें सुनिधि और शान के साथ गाने का मौका दूंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे किस करना होगा. ये कहते हुए वो ज़ोर से हंसे लेकिन मैं शॉक में आ गई. मेरा शरीर सुन्न पड़ गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया. 

15 साल की थीं श्वेता
मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी. वो मेरे परिवार को जानते थे, मैं उन्हें अनु अंकल कहती थी. वो मेरे पिता को अपना भाई कहते थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की, मैं घर आकर बहुत रोई लेकिन पेरेंट्स से ये सब कभी नहीं शेयर कर पाई. मैं अंदर ही अंदर इस घटना से महीनों परेशान रही और डिप्रेशन में भी चली गई. आज इतने साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये कहानी सबको बताना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूं कि अनु मलिक ने कई अन्य महिलाओं के साथ भी इतनी ही घटिया हरकत की हुई है. 

