‘आशिकी गर्ल’ ने भी फिल्मों में लांघी थी मर्यादा, न्यूड सीन देखने से पहले लगानी पड़ेगी दरवाज़े की कुंडी

Anu Aggarwal Nude Scene: कहानी आज बॉलीवुड में ‘आशिकी गर्ल’ के नाम से फेमस हुईं एक्ट्रेस अनु अग्रवाल (Anu Aggarwal) की जिन्हें ‘वन फिल्म वंडर’ भी कहा जाता है. यानी अनु अग्रवाल की यही एक ऐसी फिल्म थी जो सुपरडुपर हिट हुई थी लेकिन इसके बाद वे बड़े पर्दे से गायब हो गईं थीं. अनु अग्रवाल की लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड के जैसी थी. साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी से अनु अग्रवाल ने बिग स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था फिल्म में उनके अपोजिट राहुल रॉय लीड रोल में थे. हालांकि, इस फिल्म के बाद ना तो राहुल की किस्मत चमकी और ना ही अनु अग्रवाल की. आपको बता दें कि अनु अग्रवाल ने अपने फिल्मी करियर में ‘क्लाउड डोर’ नामक एक फिल्म में ज़रूर काम किया था लेकिन वो फिल्म एक्ट्रेस के टॉपलेस सीन की वजह से चर्चाओं में आई थी.

फिल्म ‘क्लाउड डोर‘ में अनु ने दिया था न्यूड सीन

साल 1994 में आई फिल्म ‘क्लाउड डोर’ के लिए अनु अग्रवाल ने ज़बरदस्त टॉपलेस सीन दिया था. एक इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने बताया था कि पहले ये सीन फिल्म का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में जब डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रही है तब एक्ट्रेस इस सीन के लिए राजी हो गईं थीं. अनु के अनुसार, इस फिल्म की शूटिंग 30 दिनों की थी लेकिन 29वे दिन जब डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म में एक टॉपलेस सीन रहेगा तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया. हालांकि, बाद में उन्हें लगा कि यही मौक़ा है अपना टैलेंट दिखाने का और वे इसके लिए मान गईं.

एक एक्सीडेंट ने बर्बाद किया पूरा करियर

अनु अग्रवाल का करियर शुरू ही हुआ था कि एक भीषण एक्सीडेंट ने उनकी पूरी लाइफ ही बदल डाली. एक्ट्रेस लगभग 29 दिनों तक कोमा में रहीं इसके बाद लंबे समय तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा. बताते हैं कि एक्ट्रेस का चेहरा भी बुरी तरह से खराब हो गया था साथ ही शरीर के एक हिस्से को लकवा भी मार गया था. इस एक्सीडेंट के बाद अनु पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से बाहर हो गईं. फिल्मों से दूर होने के बाद अनु ने आध्यात्म की राह चुनी और अब वे लोगों को योग सिखाती हैं.