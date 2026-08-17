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Antara Banerjee: ‘कसौटी जिंदगी की’ नहीं, बल्कि ठाणे की मॉडल निकली अंतरा सोहम बनर्जी, अरावली एक्सप्रेस विवाद के बाद पुष्टि

Antara Banerjee Photo Controversy: जिस महिला के खिलाफ FIR दर्ज होने की बात सामने आई, वह एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी नहीं, बल्कि ठाणे की मॉडल अंतर सोहम बनर्जी हैं. मामले पर एक्ट्रेस की PR टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर दोनों की पहचान की अलग-अलग पुष्टि की है.

By: Shristi S | Published: August 17, 2026 4:06:24 PM IST

'कसौटी जिंदगी की' नहीं, बल्कि ठाणे की मॉडल निकली अंतरा सोहम बनर्जी
'कसौटी जिंदगी की' नहीं, बल्कि ठाणे की मॉडल निकली अंतरा सोहम बनर्जी


Antara Banerjee Clarification: ट्रेन में सीट को लेकर हुआ विवाद उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब अरावली एक्सप्रेस में एक महिला पर RPF जवान से झगड़े के दौरान ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा. खबर सामने आते ही सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी की तस्वीर भी वायरल होने लगी.

लेकिन बाद में इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ. जिस महिला के खिलाफ FIR दर्ज होने की बात सामने आई, वह एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी नहीं, बल्कि ठाणे की मॉडल अंतर सोहम बनर्जी हैं. मामले पर एक्ट्रेस की PR टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर दोनों की पहचान की अलग-अलग पुष्टि की है. साथ ही गलत तस्वीर लगाने पर मीडिया संस्थानों से फोटो हटाने और सही जानकारी देने की अपील की है.

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सीट को लेकर अरावली एक्सप्रेस में हुआ था विवाद

घटना अरावली एक्सप्रेस में हुई, जो सूरत की ओर जा रही थी. ट्रेन में एक रिजर्व सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसी दौरान महिला और RPF के एक जवान के बीच बहस बढ़ गई. आरोप है कि विवाद के दौरान महिला ने RPF कर्मी पर ब्लेड से हमला कर दिया. इस घटना के बाद अंतरा सोहम बनर्जी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है.

गलत तरीके से एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी की फोटो हुई इस्तेमाल

मामला तब और ज्यादा चर्चा में आ गया, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अंतरा सोहम बनर्जी की जगह कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी की तस्वीर इस्तेमाल कर दी गई. इसके बाद एक्ट्रेस की तस्वीर इस मामले से जुड़ी खबरों के साथ तेजी से शेयर होने लगी. एक्ट्रेस की PR टीम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आधिकारिक प्रेस क्लैरिफिकेशन जारी किया. इसमें साफ कहा गया कि एक्ट्रेस अंतर बनर्जी के खिलाफ इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं है और उनका इस घटना से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है.

कौन हैं अंतरा सोहम बनर्जी?

अंतरा बनर्जी की PR टीम के मुताबिक, असली FIR की कॉपी वेरिफाई करने पर पता चला कि उसमें जिस महिला का नाम है, वह अंतरा सोहम बनर्जी है. वह ठाणे की रहने वाली मॉडल हैं. वहीं, जिस एक्ट्रेस की फोटो गलत तरीके से इस्तेमाल की गई, उनकी पहचान अंतरा बनर्जी के तौर पर बताई गई है. उनके पिता का नाम सुब्रत बनर्जी और उनका घर मुंबई के अंधेरी वेस्ट में है.

PR टीम का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने FIR में दर्ज व्यक्ति की पहचान की सही तरह से पुष्टि किए बिना एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी की फोटो उठा ली. इसके बाद खबर और तस्वीर कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी फैल गई. किसी कानूनी मामले से जुड़ी खबर में किसी व्यक्ति की फोटो इस्तेमाल करने से पहले उसकी पहचान की पूरी तरह पुष्टि करना जरूरी है. गलत फोटो और पहचान से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल करियर को नुकसान पहुंच सकता है.

Tags: Antara Banerjee
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