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Anshula Kapoor Wedding: बेहद प्राइवेट तरीके से रोहन ठक्कर की होने जा रही हैं अंशुला कपूर, कॉकटेल पार्टी में उमड़ेगा पूरा बॉलीवुड!!

6 जुलाई को अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और मंगेतर रोहन ठक्कर संग शादी कर रही हैं. एक दिन पहले जान्हवी और खुशी ने ब्राइड के लिए मेहंदी सेरेमरी ऑर्गेनाइज की थी जिसके बाद चूड़ा सेरेमनी में पूरा परिवार एक साथ नजर आया. जानिए कब और कहां एक हो जाएंगे अंशुला और रोहन, वेडिंग वैन्यू से लेकर सब कुछ-

By: Kajal Jain | Published: July 6, 2026 9:47:51 AM IST

Anshula Kapoor Wedding: बेहद प्राइवेट तरीके से रोहन ठक्कर की होने जा रही हैं अंशुला कपूर, कॉकटेल पार्टी में उमड़ेगा पूरा बॉलीवुड!!
Anshula Kapoor Wedding: बेहद प्राइवेट तरीके से रोहन ठक्कर की होने जा रही हैं अंशुला कपूर, कॉकटेल पार्टी में उमड़ेगा पूरा बॉलीवुड!!


बॉलीवुड डायरेक्टर बोनी कपूर और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रही है. जिसके चलते कपूर खानदान में एक बार फिर खुशी का माहौल है. अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर संग 6 जुलाई को सात फेरे लेंगी जिसके लिए पूरा कपूर खानदान तैयारियों में जुटा है. पिछले महीने ही अंशुला कपूर की टू-बी फैमिली यानी रोहन ठक्कर के घर वालों ने माता की चौकी प्री-वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जबकि 5 जुलाई को अंशुला की बहनें खुशी कपूर और जान्हवी कपूर ने एक प्राइवेट मेहंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी जिसकी तस्वीरों पर फैन्स की काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी. अब खबर आ रही है कि अंशुला-रोहन की शादी बहुत ही प्राइवेट तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है. शादी में सिर्फ परिवार, खानदान और कुछ फैमिली फ्रेंड्स ही शामिल होंगी. बताया जा रहा है कि शादी के बाद कपल के लिए कॉकटेल पार्टी भी रखी गई है. इवेंट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े सितारों के शिरकत करने का अनुमान है. हालांकि गेस्ट को इंडियन ट्रेडीशनल ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कहा गया है.

पिता बोनी कपूर ने रिवील किया सरप्राइज!

IWMBuzz से बातचीत के दौरान अंशुला कपूर के पिता-डायरेक्टर बोनी कपूर ने बताया कि अंशुला 6 जुलाई को रोहन से शादी करेंगी. दोनों सगाई जुलाई 2025 में हुई थी. उस समय रोहन ठक्कर ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अंशुला कपूर को शादी के लिए प्रपोज किया था. कपल ने अपने स्पेशल मूमेंट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं जो बिल्कुल ड्रीम प्रपोजल जैसा लग रहा था.

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मुंबई में होगी शादी!

6 जुलाई को अंशुला कपूर-रोहन ठक्कर का मेन वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें दोनों फैमिली एक साथ नजर आंएगी. यह कपल मुबंई के ताज लैंड्स एंड होटल में शादी की रस्में निभाएगा जिसके बाद वहीं कॉकटेल पार्टी भी ऑर्गेनाइज होगी. हालांकि मूहूर्त या टाइमिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन अंशुला अपनी हर सेरेमनी की फोटोज-वीडियोज शेयर कर रही हैं. कपूर फैमिली ने शादी को काफी सीक्रेट और प्राइवेट रखा है.

कौन हैं रोहन ठक्कर?

रोहन ठक्कर, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में डिजिटल कंटेंट ब्रांच धर्मा एंटरटेनमेंट में एसोसिएट राइटर है.रोहन ने फ्लेम यूनिवर्सिटी से एडवरटाइजमेंड एंड मार्केटिंग की पढ़ाई की है और लॉस एंजिल्स के न्यूयॉर्क फिल्म एकेदमी से स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स किया है. कई शॉर्ट फिल्म में बतौर स्क्रीन राइटर काम कर चुके हैं. दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे. अंशुला कपूर को भी कुछ टाइम पहले द ट्रेटर्स में देखा गया था जो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई.

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Tags: Anshula Kapoor Rohan ThakkarAnshula Kapoor Wedding Picsbollywood newsentertainment news
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