शादी से पहले अंशुला कपूर का मेहंदी लुक वायरल, ब्लू लहंगे में ढ़ाया कहर, इन बड़े सितारों का लगा मेला

Anshula Kapoor Mehndi: बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर की शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है. हाल ही में उनकी मेहंदी सेरेमनी बेहद धूमधाम के साथ आयोजित हुई, जिसमें कपूर परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी शिरकत की. इस पूरे आयोजन में खुशी, संगीत और पारिवारिक माहौल देखने को मिला.

अंशुला कपूर की मेहंदी सेरेमनी पूरी तरह से रंगीन और यादगार रही. सोशल मीडिया पर इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. समारोह में हर तरफ सजावट, मुस्कुराते चेहरे और उत्सव की रौनक साफ नजर आई, जिसने इस मौके को और भी खास बना दिया.

जाह्नवी और खुशी के लिए खास संदेश

अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस दिन को बेहद खास बताते हुए भावुक कैप्शन लिखा. उन्होंने जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मेहंदी को उनके सपनों जैसा बना दिया. अंशुला ने प्यार और देखभाल से भरे इस आयोजन के लिए दोनों बहनों के प्रति आभार जताया और इसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बताया.

बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी ने बढ़ाई रौनक

इस प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए. करिश्मा कपूर, सोनम कपूर, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, अनिल कपूर और शबाना आजमी जैसे कई कलाकार इस खुशी के मौके पर मौजूद रहे. सभी ने मिलकर इस शाम को और भी यादगार बना दिया.

अंशुला का मेहंदी लुक बना आकर्षण का केंद्र

मेहंदी फंक्शन में अंशुला कपूर का लुक खास चर्चा में रहा. उन्होंने नीले रंग का गुजराती स्टाइल लहंगा पहना था, जिसे हैवी ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ स्टाइल किया गया था. दोनों हाथों में रोहन ठक्कर के नाम की मेहंदी और उनके चेहरे की मुस्कान ने उनके ब्राइडल ग्लो को और निखार दिया.

जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, करिश्मा कपूर और सोनम कपूर सहित कई सितारे ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आए. सभी ने मेहंदी फंक्शन की थीम को खूबसूरती से फॉलो किया, जिससे पूरा माहौल और भी शानदार लगने लगा.

जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी अंशुला कपूर

बताया जा रहा है कि अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. मेहंदी सेरेमनी के साथ ही अब शादी के बाकी फंक्शन्स की तैयारियां भी जोरों पर हैं.