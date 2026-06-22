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करोड़ों की संपत्ति और करण जौहर से कनेक्शन! जानें कौन हैं बोनी कपूर के होने वाले दामाद ‘रोहन ठक्कर’, जो अंशुला कपूर संग लेंगे सात फेरे!

डायरेक्टर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ शादी कर रही हैं. अंशुला कपूर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनी लेकिन रोहन ठक्कर बॉलीवुड के जाने-माने प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा हैं. जानिए कब और कहां मिले अंशुला-रोहन, बोनी कपूर के दामाद की नेट वर्थ कितनी है...

By: Kajal Jain | Published: June 22, 2026 1:32:34 PM IST

करोड़ों की संपत्ति और करण जौहर से कनेक्शन! जानें कौन हैं बोनी कपूर के होने वाले दामाद 'रोहन ठक्कर', जो अंशुला कपूर संग लेंगे सात फेरे!
करोड़ों की संपत्ति और करण जौहर से कनेक्शन! जानें कौन हैं बोनी कपूर के होने वाले दामाद 'रोहन ठक्कर', जो अंशुला कपूर संग लेंगे सात फेरे!


डायरेक्टर बोनी कपूर और मोना कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. 21 जून को कपल का प्री-वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कपूर फैमिल के सितारे डांस करते नजर आए. अंशुला और रोहन ने अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनलशिप के बाद जुलाई 2025 में सगाई की थी. तब ही से दोनों एक साथ सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. दोनों एक साथ कई फैमिली और पब्लिक इवेंट में स्पॉट किया गया था. इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन हैं अर्जुन कपूर के जीजा और बोनी कपूर के होने वाले दामाद-

कौन हैं रोहन ठक्कर?

रोहन ठक्कर का जन्म 15 नवंबर 1993 को एक हिंदू फैमिली में हुआ. रोहन अपने भाई हृदय के बेहद करीबी हैं. अपने क्यूरियस नेचर की चलते रोहन स्कून के डिबेट कॉम्पटीशन में काफी एक्टिव रहते थे. रोहन ने पुणे की फ्लेम यूनिवर्सिटी से कम्यूनिकेशन के सब्जेक्ट में एडवरटाइजमेंट और मार्केटिंग की पढ़ाई की. आगे की पढ़ाई के लिए 2013 में लॉस एंजिल्स चले गए. रोहन ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी और यूसीएलए से स्क्रीनराइटिंग में एमएफए की डिग्री हासिल की है.

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रोहन ठक्कर करियर

रोहन ठक्कर ने भारत लौटकर सोशल मीडिया मार्केटिंग और कॉपीराइटर असिस्टेंट के तौर पर काम किया. फिर एंटरनेशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर लॉस एंजिल्स की म्यूजिक एंड टैलेंस मैनेजमेंट कंपनी  नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट ग्लोबल में एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर काम किया. रोहन ठक्कर ने  द नॉवेलिस्ट (2016), नेवर टू लेट (2016) और निंबस (2018) जैसी फिल्मों में अपनी स्क्रीन राइटिंग का टैलेंट दिखाया है. फिलहाल रोहन ठक्कर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स की डिजिटल कंटेंट कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट के साथ बतौर फ्रीलांस स्क्रीनराइटर जुड़े हुए हैं.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं रोहन ठक्कर?

अंशुला कपूर के टू बी हसबैंड 31 साल की उम्र में ही टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं. न्यूज एक्स की रिपोर्ट में बिजनेस इंडस्ट्री के सोर्सेस के हवाले से बताया है कि रोहन ठक्कर की कुल संपत्ति 10 लाख डॉलर यानी करीब 8.5 करोड़ रुपये से अधिक है.

अंशुला कपूर से कैसे मिले रोहन ठक्कर?

डायरेक्टर बोनी कपूर की बेटी मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ काफी खुश नजर आती हैं. अंशुला खुद इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनी लेकिन लाइमलाइट में रहती है. दोनों के रिश्ते की शुरुआत बेहद दिलचस्प तरीके से हुई.

Mid 2022: रोहन और अंशुला 2022 में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे. लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया और चुपके से रिलेशनशिप को कंटीन्यू करते रहे.

End 2022: साल के अंत तक इंडस्ट्री में रोहन और अंशुला के रिलेशनशिप रूमर्स फैलने लगे. जिसके बाद अंशुला ने मालदीव ट्रिप के दौरान तस्वीरें शेयर करके अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी.

2023-2024: अंशुला के रोहन संग रिलेशनशिप रिवील होने के बाद कपल एक साथ इवेंट्स और हॉलीडे पर नजर आने लगे.  

July 2025: न्यूयॉर्क ट्रेवल के दौरान रोहन ने अंशुला को शादी के लिए प्रपोज किया. इसकी तस्वीरें वायरल होते ही बोनी कपूर ने दोनों को इमोशनल अंदाज में शुभकामनाएं दी.

October 2025: रोहन और अंशुला ने मुंबई में दशहरा के दिन ट्रेडीशनल सेरेमनी में सगाई कर ली. इवेंट में अर्जुन, जाह्नवी, खुशी और शनाया कपूर समेत पूरा परिवार शामिल था.

June 2026: 21 जीन को रोहन और अंशुला ने मुंबई में अपनी प्री-वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिसमें पूरे परिवार और दोस्तों को इनवाइट किया गया.

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